I Depeche Mode cantano Ghosts Again al Jimmy Kimmel Live

I Depeche Mode, in partenza per il tour in Nord America, hanno fatto tappa nel talk show Jimmy Kimmel Live! per esibirsi nel brano Ghosts Again, il primo singolo del quindicesimo album Memento Mori in uscita venerdì 24 marzo. Durante la performance Martin Gore ha suonato la malinconica melodia alla chitarra, mentre il cantante Dave Gahan, con il glitter sugli occhi e vestito con un blazer scintillante, ha interpretato i versi We’ll be ghosts again. Con loro anche il batterista Christian Eigner, che ha aggiunto un tocco di swing al ritmo della canzone, e il polistrumentista Peter Gordeno, alla tastiera. Lo scorso febbraio, i Depeche Mode si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo per la prima performance live dopo la morte del tastierista Andy Fletcher, avvenuta lo scorso anno. Come dichiarato da Gore a Rolling Stone, la scomparsa di Fletcher non ha ispirato il titolo di Memento Mori, ma piuttosto “l’ha cementato”.