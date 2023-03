“Memento Mori”, ovvero, “Ricordati che devi morire”, monito e memorandum che suona particolarmente significativo in una stagione figlia di altre in cui le parole pandemia e guerra hanno dominato la scena. Memento Mori , è il titolo dell'annunciato nuovo album dei Depeche Mode , disponibile per i fan, vecchi e nuovi, a partire da venerdì 24 marzo . Il lavoro, il quindicesimo in studio della leggendaria band inglese di Dave Gahan e Martin Gore, è stato anticipato dal singolo Ghosts Again che è stato cantato per la prima volta su palco del Teatro Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2023 .

La prima data della tournée senza Andy Fletcher

approfondimento

I Depeche Mode cantano Ghosts Again al Jimmy Kimmel Live

Dopo quarant'anni di carriera e di musica entrata nella leggenda, per i Depeche Mode è ancora tempo di debutto. È con gioia ed eccitazione, infatti, che Gore e Gahan, rispettivamente chitarrista e cantante della band, hanno dato il calcio d'inizio a Sacramento, in California, ad una stagione di musica dal vivo che li vedrà esibirsi sul palco con una formazione inedita, con Peter Gordeno, Christian Eigner e la britannica Kelly Lee Owens, e senza Andrew Fletcher, lo storico tastierista nonché membro fondatore del gruppo scomparso improvvisamente lo scorso maggio a sessant'anni.

Il tour che dal Nord America approderà in Europa con date nel Regno Unito e in Irlanda e in Italia, ben tre nel mese di luglio, a Roma, a Milano e a Bologna, sarà l'occasione per ascoltare le dodici tracce di Memento Mori che, già dall'immagine scelta per la copertina, si era presentato come un album in stile Depeche Mode in piena regola: fondo scuro con due ali di angeli bianche, a contrasto, composte da fiori. Dall'artwork della copertina alle sonorità, più vicine a quelle degli inizi, più cupe ed elettroniche, in stile Depeche Mode ma anche Kraftwerk e Joy Division, i Depeche Mode hanno lavorato riallacciandosi idealmente a Black Celebration, pietra miliare della loro discografia del 1986, piuttosto che a Spirit, l'ultimo lavoro pubblicato nel 2017. Anche la tematica che aleggia dal titolo alle tracce, la mortalità, appunto, è frutto di un'epoca inquieta da esorcizzare con vibrazioni profonde e ritmiche avvolgenti.



Anton Corbijn, fotografo della band che si è occupato per decenni dell'immagine dei Depeche Mode definendola, praticamente, insieme ai musicisti, si è detto entusiasta dell'estetica che la band ha offerto al pubblico della prima data del tour e su Instagram ha pubblicato uno dei suoi ultra riconoscibili scatti, con le figure scure di Martin Gore e Dave Gahan in risalto su uno sfondo in fiamme.

Il tour e l'album sono forse il modo migliore per i Depeche Mode per riannodare i fili di un dialogo col mondo esterno che si è complicato ulteriormente con l'assenza di Fletcher che appare come un'ombra nelle foto che accompagnano l'album e che è comunque autore del materiale, concepito prima dello scorso maggio. Gore ha rivelato che le canzoni sono state scritte nei mesi della pandemia e che tutto, compreso il titolo finale del lavoro, era stato deciso insieme a Fletcher. Nessuna interpretazione recente delle immagini collegate a questa produzione ha a che vedere con la morte del tastierista, compreso il video di Ghosts Again in cui Gore e Gahan giocano a scacchi come ne Il settimo sigillo di Bergman. Se c'è una lezione da tenere a mente, per Martin Gore, è quella legata all'urgenza di vivere che è - o dovrebbe essere - più forte dell'angoscia della morte ed è questo il senso ultimo da dare anche al titolo dell'album.