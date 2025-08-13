Andrea Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e ha un malore

A riportare il fatto, accaduto nella notte tra il 10 e l'11 agosto, è stato il quotidiano La Nuova Sardegna. Dopo aver mangiato il panino, Amos Bocelli avrebbe cominciato a soffrire di dolori addominali, nausea e diversi sintomi riconducibili a una intossicazione alimentare , e si è dunque recato al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia insieme al papà. Per via dei numerosi contagi accorsi sull'isola, i medici hanno subito ipotizzato si trattasse di botulino ma, gli esami svolti, hanno escluso la tossina.

Chi è Amos Bocelli

Amos Bocelli, nato il 22 febbraio 1995 a Forte dei Marmi, è il primogenito di Andrea Bocelli e della sua prima moglie, Enrica Cenzatti. Fin da piccolo ha dimostrato una grande inclinazione musicale, diplomandosi in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini. Nel 2013 ha accompagnato il padre al pianoforte in occasione della performance dal vivo di Amami teneramente. Quattro anni più tardi è stato coinvolto nella realizzazione dell’album Sì del padre, suonando nel brano Sono qui e in Ali di Libertà nella versione acustica. Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso l’Università di Pisa, con successivi studi di specializzazione, Amos è sempre stato piuttosto lontano dai riflettori. Oggi ricopre ruoli istituzionali nelle organizzazioni legate alla famiglia: è nel consiglio di amministrazione di Almud Edizioni Musicali e della Fondazione Andrea Bocelli.