Matteo Bocelli e Grignani, è uscita "Mi historia entre tus dedos"

Il brano è un rifacimento in spagnolo della canzone La mia storia tra le dita, uscita nel 1995, e anticipa l'album Falling in Love, in arrivo a settembre

Era il 1995 quando usciva La mia storia tra le dita, uno dei pezzi simbolo della carriera di Gianluca Grignani. A distanza di 30 anni, il brano torna in auge in una nuova versione cantata in spagnolo da Matteo Bocelli con l'autore del brano originale, uscita venerdì 8 agosto ad anticipare l'album Falling in Love di Bocelli, in uscita per Decca Records il prossimo 12 settembre.

Un nuovo adattamento Mi historia entre tus dedos riprende melodie e significato profondo del pezzo di Grignani, lo riveste di un arrangiamento più latino e ne adatta il testo in spagnolo, con qualche modifica sensibile anche nel testo (nel ritornello si passa dall'originale "i miei problemi senza te si chiaman guai" a "mis problemas tu lo sabes se llaman tu", ovvero "i miei problemi tu lo sai si chiamano tu"). Ma soprattutto esalta la vocalità di Matteo Bocelli, morbida, calda, ondeggiante tra il pop e la lirica, segno evidente che buon sangue non mente. Anche Grignani partecipa al brano, di cui è uscito anche un video che potete vedere embeddato qui sotto, cantando la seconda strofa e suonando la chitarra. Dal 5 settembre, il brano sarà disponibile anche nella versione italiana, con una reinterpretazione del testo originale.

Le parole di Grignani La collaborazione nasce dal personale desiderio di Matteo di reinterpretare insieme a Gianluca un classico amato e spesso riproposte in diverse versioni, ma mai cantato in duetto con l'autore originale. "Questo ragazzo ha una verità nella voce. Un talento che non si insegna. Quando mi ha scritto per dirmi che voleva incidere una mia canzone, ho sorriso. E quando mi ha invitato a salire sul palco con lui, al Teatro del Silenzio, per cantarla insieme beh, lì non potevo dire di no - ha detto Grignani -. Non mi sarei mai mostrato prima dell'uscita del mio nuovo disco, ma questa questa e' una di quelle eccezioni che ti riportano al motivo per cui fai musica". Il brano è stato presentato dal vivo per la prima volta lo scorso 24 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, il celebre appuntamento annuale fondato da Andrea Bocelli, dove Matteo si esibito per la prima volta come headliner, segnando così un momento storico tanto per l'evento quanto per la sua carriera.