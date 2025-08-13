Beyoncé ha vinto la sua prima statuetta agli Emmy

La voce di Naughty Girl ha conquistato la sua prima vittoria agli Emmy Awards grazie al lavoro Beyoncé Bowl. Il documentario Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) racconta lo show dell’artista statunitense all'NFL Christmas Gameday a Houston

Nuovo importante traguardo per Beyoncé . La cantautrice statunitense ha conquistato la sua prima statuetta agli Emmy Awards. Come rilanciato da Billboard , la voce di Sweet Dreams ( FOTO ) ha trionfato nella categoria Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming per Beyoncé Bowl, lo speciale targato Netflix.

beyoncé, prima storica vittoria agli emmy awards

Dal successo con le Destiny’s Child alla straordinaria carriera solista, nel corso degli anni Beyoncé si è affermata come una delle artiste più rivoluzionarie nel mondo dell’intrattenimento. Nelle scorse ore la voce di Naughty Girl ha conquistato la sua prima vittoria agli Emmy Awards grazie al lavoro Beyoncé Bowl. L’artista è attualmente candidata nelle categorie Outstanding Variety Special (Live) e Outstanding Directing for a Variety Special per la stessa produzione Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).