Beyoncé ha vinto la sua prima statuetta agli Emmy

Nuovo importante traguardo per Beyoncé. La cantautrice statunitense ha conquistato la sua prima statuetta agli Emmy Awards. Come rilanciato da Billboard, la voce di Sweet Dreams (FOTO) ha trionfato nella categoria Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming per Beyoncé Bowl, lo speciale targato Netflix.
beyoncé, prima storica vittoria agli emmy awards
Dal successo con le Destiny’s Child alla straordinaria carriera solista, nel corso degli anni Beyoncé si è affermata come una delle artiste più rivoluzionarie nel mondo dell’intrattenimento. Nelle scorse ore la voce di Naughty Girl ha conquistato la sua prima vittoria agli Emmy Awards grazie al lavoro Beyoncé Bowl. L’artista è attualmente candidata nelle categorie Outstanding Variety Special (Live) e Outstanding Directing for a Variety Special per la stessa produzione Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Beyonce Bowl racconta la performance dell’artista all'NFL Christmas Gameday a Houston, la sua città natale. Tra le canzoni proposte durante lo show anche 16 Carriages e Texas Hold ‘Em. Presenti numerosi ospiti, tra i quali Post Malone (FOTO) e Shaboozey. Questa la sinossi ufficiale della produzione: “La leggendaria Beyoncé sale sul palco nella sua città natale per un halftime show speciale durante l'NFL Christmas Gameday a Houston, in Texas”.
Beyoncé è tra le artiste più premiate nella storia della musica grazie alle trentacinque statuette vinte ai Grammy Awards, tra queste anche quella nella categoria Album of the Year per il progetto Cowboy Carter uscito nel marzo dello scorso anno. Inoltre, la cantautrice vanta una nomination grazie al brano Be Alive per la Miglior canzone originale alla 94esima edizione degli Academy Awards. L’artista conta anche cinque nomination ai Golden Globe: quattro candidature per la Miglior canzone originale e una come Migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Deena Jones nella pellicola Dreamgirls per la regia di Bill Condon.
Per quanto riguarda la sua discografia, tra gli album più acclamati troviamo sicuramente Lemonade e Reinassance. Tra i singoli citiamo Listen, If I Were a Boy, Halo, Run the World (Girls) e Formation. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Telephone con Lady Gaga (FOTO) a Beautiful Liar con Shakira passando per II Most Wanted con Miley Cyrus.
