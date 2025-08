Beyoncé in ‘The Denim Cowboy’ scatena l’era rock di Act III

Beyoncé torna in scena con “The Denim Cowboy”, il quarto cortometraggio della campagna Reeimagine con Levi’s – un mash‑up eleganti di tre spot iconici (“Launderette”, “Pool Hall”, “Refrigerator”) con style denim su denim, che culmina in una fuga in motocicletta. I fan intravedono un segnale di svolta: il passaggio dal country al rock per il prossimo album “Act III”. Un orologio che segna le 21:04 nello spezzone “The Smoke” alimenta le speculazioni su un possibile annuncio il 4 settembre, compleanno della popstar

Un tributo visivo alla trilogia musicale

Il video di 90 secondi si articola in tre segmenti: "The Ice", "The Heat" e "The Smoke", ognuno dei quali richiama le fasi precedenti della trilogia di Beyoncé. In "The Ice", l'artista appare in una lavanderia, omaggiando l'iconico spot Levi’s del 1985 "Launderette" . "The Heat" la vede in un bar, sfidando un cowboy a biliardo, mentre indossa un completo di jeans tempestato di cristalli, evocando l'estetica di "Cowboy Carter" . Infine, in "The Smoke", Beyoncé monta su una motocicletta e si allontana, lasciando intendere un possibile passaggio dal country al rock per il prossimo album