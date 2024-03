McDonald's debutta nel beauty. La collaborazione con Nails.INC

Il favore commerciale incontrato dalle precedenti collaborazioni di McDonald's in ambiti ben diversi da quello della ristorazione hanno spinto il colosso del fast food a unire le forze con Nails.INC , azienda inglese di prodotti cosmetici, per una limited edition che ha fatto drizzare le antenne agli appassionati di manicure e nail art. Nails.INC x McDonald’s è la novità di stagione per unghie da personalizzare con i simboli e i colori del marchio McDonalds, pensati per chi vuole un look originale e divertente a partire dalle mani. La capsule, ora disponibile anche su Amazon, è già successo.

La capsule ispirata a burger e patatine fritte



Una carica di patatine fritte, sotto forma di stickers per le unghie, è arrivata sugli scaffali di Nails.INC, l'azienda britannica che si occupa di cosmetici con un'attenzione speciale per i prodotti per la manicure, che non è nuova a collaborazioni con brand anche del campo food & beverage (vedi la linea realizzata con Magnum Duet e quella col marchio di Hard Seltzer White Claw).

L'esclusiva capsule Nails.INC x McDonald’s lanciata prima solo online da fine febbraio e ora disponibile anche negli store fisici di Nails.INC prova la voglia di entrambi i brand di sperimentare con collaborazioni fuori dagli schemi.

La limited edition è stata pensata per i più attenti ai beauty trend con smalti che includono il rosso brillante e il marrone, tonalità di gran moda in questa stagione, che richiamano i ristoranti McDonald’s, amatissimi da grandi e piccini.

Il rosso e il marrone, due smalti formato mini da portare in borsa, sono parte di un set appetitoso, venduto in una confezione a forma di panino. Anche i nomi degli smalti, in effetti, richiamano i prodotti dei menu McDonald's. Il rosso si chiama 'Gotta Ketchup' e il marrone ‘Big Mac Please’. Per completare, nel set sono inclusi anche degli sticker per le unghie che raffigurano l'iconico Big Mac, una porzione di patatine fritte e il Golden Arch del logo McDonald's.

Un altro imperdibile smalto è un top coat trasparente arricchito con glitter a forma di cuori dorati. Sul tappo lo slogan di McDonald’s “I’m Lovin’ It”.