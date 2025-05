The Painted Bride, Jeremy Allen White nel film con Isabella Rossellini

La star della serie tv cult “The Bear” si unisce alla diva italiana e a Mandy Patinkin per recitare sul set della nuova pellicola di Jeremiah Zagar. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline, che fa anche sapere che per questo titolo stanno per iniziare le vendite internazionali a Cannes

Jeremy Allen White è entrato ufficialmente a far parte del cast di The Painted Bride, il nuovo film di Jeremiah Zagar che vede tra gli interpreti Isabella Rossellini.

Tre interpreti d’eccezione sono quindi pronti a dare volto e anima ai personaggi del prossimo lungometraggio firmato da Jeremiah Zagar. Jeremy Allen White, celebre per il ruolo in The Bear che gli è valso un Golden Globe, sarà affiancato da Mandy Patinkin, volto amato del piccolo e grande schermo grazie a produzioni come Homeland, e da Isabella Rossellini, attrice pluripremiata e recentemente candidata all’Oscar per Conclave (in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K).

Il trio di interpreti darà vita ai protagonisti di The Painted Bride, progetto che promette di fondere intensità emotiva e sperimentazione visiva.