Jeremy Allen White nella serie dal romanzo Enigma Variations

L’attore newyorkese, 33 anni, si prepara a vestire i panni di un nuovo protagonista in una serie limitata targata Netflix, tratta dal romanzo Enigma Variations di André Aciman. La star, celebre per il suo ruolo nella serie The Bear, non solo interpreterà il personaggio principale, Paul, ma sarà anche produttore esecutivo del progetto. Secondo quanto riportato da Variety il 27 gennaio 2025, la serie è attualmente in fase di sviluppo

Jeremy Allen White tornerà a breve sul grande schermo, nella doppia veste di protagonista e anche produttore esecutivo di una miniserie di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La serie televisiva in questione è tratta dal romanzo Enigma Variations di André Aciman.



Enigma Variations racconta la storia di Paul (Jeremy Allen White), un uomo che attraversa diverse fasi della vita esplorando relazioni sentimentali con uomini e donne. Il romanzo da cui la miniserie è tratta si snoda tra l'Italia meridionale, il New England e New York, seguendo il protagonista nel suo percorso tra desideri, dubbi, paure e rimpianti.

In ogni fase della sua esistenza, Paul si confronta con l'amore in tutte le sue sfumature, trovandosi spesso intrappolato in un intreccio di emozioni contrastanti. Tuttavia, come sottolinea la sinossi ufficiale del libro, "il sogno dell’amore persiste", suggerendo un'indagine profonda sulle dinamiche affettive e sull'identità personale.