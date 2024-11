L'attore statunitense ha realizzato una terza campagna per il brand di cui è ambassador dall'inizio del 2024. Le foto e gli spot sono un invito a dedicarsi del tempo in casa, con un guardaroba easy chic dal tocco ultra contemporaneo. I commenti dei fan, però, si concentrano su di lui, nuovo sex symbol di Hollywood





Il Natale è già arrivato per i brand di moda e non solo, pronti per la stagione dei regali con le nuove campagne, molte delle quali a tema con le feste. Calvin Klein ha chiamato all'appello Jeremy Allen White, uno dei volti più amati della sua squadra stellare di ambassador, per una nuova serie di scatti e spot d'autore che hanno già fatto il giro della rete. In canotta, intento a prepararsi uno spuntino in cucina, la star di The Bear sfrutta tutto il fascino del suo personaggio nello show di culto per sedurre i fan ancora una volta.



Tre spot per la terza campagna del 2024 Dopo le prime due campagne per Calvin Klein, le cui immagini sono rimbalzate in rete per mesi accrescendo a dismisura la popolarità del suo protagonista, Jeremy Allen White non ha bisogno di presentazioni né di particolari trovate per risultare convincente nei panni di modello di underwear o abbigliamento casual. L'attore di New York, che ha sfilato sui tetti di Manhattan in intimo griffato e poi, la scorsa estate, coi jeans a gamba dritta che ricordano lo stile del Boss Springsteen – personaggio che interpreterà presto al cinema nel biopic Deliver Me From Nowhere – ora si fa interprete di una intimità domestica non meno attraente del contesto urbano newyorkese o dello scenario californiano che abita davvero nella sua quotidianità. Nella nuova campagna di Stuart Winecoff la star statunitense si muove sicuro in uno spazio domestico elegante ed essenziale, che rispecchia totalmente lo stile di Calvin Klein, brand che ha fatto del minimalismo casual il suo orizzonte di riferimento fin dal principio. Leggi anche Jeremy Allen White, la parodia dello spot di CK di una birra tedesca

Lo stile casual e minimalista di Calvin Klein In un primo spot il trentatreenne sembra bloccato in casa, improvvisamente annoiato dai suoi piani. In camicia e pantaloni - capi di Calvin Klein Studio, etichetta che ha indossato anche agli eventi e sul tappeto rosso – ne approfitta per fare festa da solo scatenandosi a ballare come mai ha fatto prima.

Più familiare il tema del secondo spot. In canotta di cotone e jeans dal taglio anni Novanta (un look che mette in evidenza il fisico scolpito), l'attore si prepara uno spuntino in una cucina che ricorda parecchio quella del ristorante del suo personaggio in The Bear. Il vero Jeremy Allen White ha meno tatuaggi dello chef Carmy ma ha la stessa attitude: sempre perso nell'universo insondabile dei suoi pensieri.

Nel terzo spot, votato ai color caldi dell'inverno, l'attore prova a fare una telefonata da un vecchio apparecchio con la cornetta.

Il look, accattivante, è composto da pantaloni sportivi in stile tuta, scelti nel rosso bordeaux di moda in questa stagione, e un cardigan di cashmere che lui indossa senza senza camicia e senza t-shirt, una scelta di styling che ha entusiasmato i fan.

Jeremy Allen White, volto di una nuova era Calvin Klein? Calvin Klein ha deciso di costruire la sua ultima campagna pubblicitaria con Jeremy Allen White spingendo sull'essenza dell'attore vincitore dell'Emmy e del Golden Globe.

Nell'immaginario collettivo, la star di The Bear è piuttosto simile al suo personaggio nella serie: un giovane uomo pieno di talento, di poche parole, piuttosto schivo alla fama, intento a destreggiarsi tra la sua vita privata e da quella professionale in ascesa.

In questi spot il brand non ha puntato in maniera spinta sul corpo dell'attore, in questo senso la campagna è attraversata da uno spirito inedito rispetto alle precedenti.

Calvin Klein, fin dagli anni Ottanta, ha fatto della bellezza dei corpi e dei volti dei suoi giovani indossatori - tra i quali figurano alcune delle celebrità del cinema, della musica e della moda più amate di sempre - il marchio di fabbrica delle sue campagne.

Lo stesso Jeremy Allen White è stato lanciato come ambassador con una campagna di intimo che ha messo in risalto il suo fisico statuario.

Dallo scorso maggio Calvin Klein ha una nuova direttrice creativa, l'italiana Veronica Leoni la cui nomina è stata salutata con entusiasmo dagli addetti ai lavori.

Forse il marchio americano sta entrando in una nuova fase creativa capace di spostare gli orizzonti della sua estetica. Restiamo in attesa di scoprire le prossime mosse. Leggi anche Jeremy Allen White su biopic Springsteen. Il Boss è stato "adorabile"

