Jeremy Allen White, il contest dei sosia della star di The Bear

La competizione ha individuato in Ben Shabbad, un terapista dell'Illinois, il partecipante più somigliante all'attore di New York.

Al vincitore della competizione organizzata dai fan della star, la cifra simbolica di cinquanta dollari e un pacchetto di sigarette



Sabato 16 novembre un gruppo di circa sessanta aspiranti sosia di Jeremy Allen White si sono riuniti al West Side Park di Chicago per aggiudicarsi il titolo di persona più somigliante al protagonista di The Bear, una competizione non ufficiale organizzata dai fan della star del piccolo e grande schermo su modello degli ultimi contest dello stesso tipo messi in piedi di per i sosia di altre celebrità, da Timothée Chalamet a Dave Patel, a Paul Mescal.

A differenza degli altri contest in cui era decisiva la somiglianza fisica con il divo in questione, gli aspiranti sosia di Jeremy Allen White si sono messi alla prova anche in un'imitazione dell'attore di New York.

In palio, un premio simbolico di cinquanta dollari e un pacchetto di sigarette, lo sfogo preferito dello chef Carmy nei suoi momenti di stress.

Tutti col look dello chef Carmy (o quasi) La parata dei sosia di Jeremy AllenWhite che si è svolta a Chicago è stata un vero e proprio omaggio al talento del protagonista di The Bear, perché se è vero che la maggior parte dei partecipanti sfoggiava il tipico look dello chef Carmen “Carmy” Berzatto - t-shirt bianca, grembiule da cucina blu, capigliatura spettinata e molti tatuaggi – la gara è stata l'occasione per rivedere i look di altri celebri personaggi interpretati dall'attore statunitense, da “Lip” Gallagher di Shameless a Kerry Von Erich del film The Warrior - The Iron Claw.

Sessanta partecipanti, un gruppo che includeva uomini, donne, un bambino piccolo e anche un vero chef di un ristorante di alta cucina, tutti accomunati da una certa somiglianza col divo dello schermo ma anche dotati di una spiccata capacità di imitazione.

Per vincere il titolo e il premio in palio l'aspirante sosia di Jeremy Allen White ha dovuto anche dare prova delle proprie capacità di recitazione eseguendo un'imitazione dell'attore. approfondimento Jeremy Allen White e Calvin Klein ancora virali con nuova pubblicità

I contest dei sosia delle star, l'ultimo trend dei fan Non è stato facile, dunque, per Ben Shabbad, un concorrente proveniente da Glenview, Illinois, sbaragliare la concorrenza.

L'uomo, di professione terapista, ha effettivamente vinto il titolo di sosia nella gara organizzata dai fan di Allen White che era stata pubblicizzata a Chicago nei giorni scorsi.

Le promotrici, Kelsey Cassaro e Taylor Vaske, coinquiline ed evidentemente ammiratrici dell'attore dell'acclamato attore di The Bear, considerato un sex symbol dopo il successo delle campagne per Calvin Klein, hanno visto il loro evento diventare popolare dopo la condivisione da parte di alcuni media della città. I social media hanno fatto il resto.

Tra risate e cori conditi dall'ormai famosissimo “Yes chef!” che risuona tra le cucine di The Bear, il contest ha dato prova ancora una volta di quanto i contest per i sosia sua l'ultima ossessione degli appassionati di celebrity.

Dopo il successo (e il clamore mediatico) del contest dei sosia di Timothée Chalamet a New York dello scorso ottobre, evento al quale è spuntato a sorpresa tra la folla, il vero attore candidato all'Oscar, questo tipo di appuntamenti si è moltiplicato da una parte all'altra dell'Oceano.

A pochi giorni dal contest di Dublino riservato ai fan di Paul Mescal (anche questo un evento dal tono scherzoso, in palio c'erano delle pinte di birra), c'è già attesa per il contest dei protagonisti di Challengers, Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor, che si terrà ad Oakland, in California, città dove è nata la star di Euphoria.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie