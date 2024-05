Wicked, il trailer e cosa sapere sul film con Ariana Grande

Dopo anni travagliati di lavorazione e di stop, uscirà finalmente nelle sale cinematografiche a novembre 2024. È uno dei musical più apprezzati e premiati di Broadway ed è tratto dal romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in Rivolta di Gregory Maguire. Nel cast anche Cynthia Erivo e l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh

È uno dei musical più iconici e premiati di sempre e finalmente, dopo anni di lavorazione travagliati e varie interruzioni, diventerà una pellicola del grande schermo. Wicked, basato sul romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in Rivolta di Gregory Maguire, arriverà nelle sale cinematografiche a novembre 2024, ma il 15 maggio Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale che vede due protagoniste d’eccezione: Ariana Grande e Cynthia Erivo.

La trama

La storia, tratta dal romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in Rivolta di Gregory Maguire, è un prequel de Il Mago di Oz. Wicked racconta le origini di Elphaba, la malvagia strega dell’Ovest che è l’antagonista principale del romanzo Il Meraviglioso Mago di Oz. Elphaba è molto amica di Glinda, la buona Strega del Sud, ma il loro rapporto si trasformerà presto in un’accesa rivalità. La storia, oltre a concentrarsi sulle due protagoniste, permette di conoscere meglio anche altri personaggi del Regno di Oz come l’Uomo di Latta e lo Spaventapasseri.