Annunciata la colonna sonora di "Arcane League of Legends: Season 2"

Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series) contiene oltre 20 singoli di superstar di tutto il mondo come Mike Shinoda & Emily Armstrong (Linkin Park), Twenty One Pilots, Stromae, Marcus King, Ashnikko, d4vd e altri ancora. Ogni brano della colonna sonora è una composizione originale realizzata appositamente per i momenti cruciali della serie, che si basa sull’iconico videogioco League of Legends della Riot. La musica di Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From the Animated Series) è stata progettata per catturare la profondità emotiva di questi amati personaggi e migliorare l'esperienza narrativa. Molti degli artisti presenti nella colonna sonora sono giocatori di League of Legends, appassionati fan di Arcane e precedenti collaboratori di Riot Games.