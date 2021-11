Arcane, nuovo trailer per la serie animata Netflix

In occasione del debutto sulla piattaforma di streaming, arriva un un video con le immagini della serie animata prodotta da Riot Games, al centro di una grande festa per i gamer di “League of Legends” Condividi

Il canale YouTube Netflix Anime ha rilasciato un video con le immagini di Arcane, già acclamato dai fan e dai videogiocatori di League of Legends come uno dei migliori show adattati da un videogame. La serie anime, che è uno dei prodotti della sua categoria più attesi di questa stagione, sarà trasmessa in streaming in tre step, tutti nel mese di novembre. Tutti gli episodi sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Nove episodi in tre blocchi di puntate approfondimento Arcane, su Netflix arriva la serie ispirata a League of Legends. FOTO I gamer accaniti e gli appassionati di League of Legends, videogioco sviluppato da Riot Games fin dal 2009, uno dei più popolari ed amati degli ultimi anni, saranno felici di poter finalmente vedere in streaming le prime puntate di Arcane serie animata tratta dall'universo del gioco di fama planetaria. Il debutto della serie è certamente l'evento centrale delle celebrazioni che i fan del videogame hanno organizzato per il mese di novembre 2021, interamente dedicato all'evento “RiotX Arcane”, occasione di incontro virtuale per tutti gli appassionati.

Il video contiene circa un minuto di immagini della serie anime, composta in 9 episodi divisi in tre atti. Al primo atto, in streaming dal 7 novembre, seguirà un secondo blocco da tre episodi, in streaming a distanza di una settimana, il 13 novembre, fino al rilascio dei tre episodi conclusivi, sulla piattaforma dal 20 novembre. I primi tre episodi si concentrano sugli esordi delle vicende delle due protagoniste, le sorelle Vi e Powder, rispettivamente dai capelli rosa e azzurri, che saranno certamente note a chi ha familiarità con il videogioco.