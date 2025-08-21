Florence and the Machine, il videoclip del brano Everybody Scream

Florence and the Machine, il videoclip del brano Everybody ScreamMusica
Pochi giorni dopo l’annuncio dell'omonimo sesto album in studio, che uscirà il giorno di Halloween, il gruppo alternative pop britannico ha condiviso le immagini della title track
Pochi giorni dopo l’annuncio del sesto album in studio, Everybody Scream, il gruppo britannico Florence and the Machine ha pubblicato mercoledì 20 agosto la title track e il relativo videoclip. La cantautrice Florence Welch, vestita in abito rosso, cammina decisa sullo sfondo di un paesaggio inquietante, mentre dietro di lei alcune donne deformano in urla i propri visi. “But look at me run myself ragged,”, cioè “Ma guardami, mi sto logorando”, urla la cantante. “Blood on the stage, But how can I leave you when you’re screaming my name?”, cioè “Sangue sul palco, Ma come posso lasciarti quando urli il mio nome?”. Il singolo è stato scritto dalla stessa Welch, dal chitarrista degli Idles Mark Bow e dalla cantautrice Mitski, mentre la fotografa e regista Autumn de Wilde (già dietro la cinepresa del film Emma) ha diretto il videoclip.
IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO IL GIORNO DI HALLOWEEN
L’album Everybody Scream, che conterrà 12 canzoni, uscirà il 31 ottobre, il giorno di Halloween. Il disco è già disponibile per il preordine sul sito web della band, anche nell’edizione speciale Chamber Version con “quattro versioni esclusive” di brani tratti dall’album. L’annuncio, arrivato via social pochi giorni fa, era arrivato in seguito a una serie di teaser dove Florence Welch camminava in un prato con indosso un abito e scarpe rosse e si chinava sul terreno, dove scavava una buca prima di urlarvi dentro. Nelle scorse settimane erano apparse anche una foto della cantante in studio insieme a Mark Bowen e uno scatto di una lavagnetta bianca con scritte come “Clarity = Power”, “VOCALS!!!” e “Swans vs. Adele”, che potrebbero rappresentare i titoli dei nuovi brani. L’album Everybody Scream sarà il primo in studio dei Florence and the Machine da Dance Fever del 2022. Nel frattempo, però, la band aveva continuato a pubblicare musica. Nel 2023 la band aveva registrato il brano Mermaids e la cover di Just a Girl dei No Doubt per la colonna sonora di Yellowjackets, nel 2024 una rivisitazione della canzone britannica della Seconda Guerra Mondiale White Cliffs of Dover per la serie tv New Look, e nel 2025 la collaborazione con Everithing Is Recorded e Sampha per il singolo Never Felt Better.
LA STORIA DELLA BAND
Nato a Londra nel 2007, il gruppo alternative pop britannico Florence and the Machine aveva esordito nel 2009 con l’album in studio Lungs, che aveva conquista il pubblico con i brani Dog Days Are Over e You’ve Got the Love. La consacrazione internazionale della band era poi arrivata nel 2011 con il secondo album, Ceremonials, che conteneva altri singoli di successo, Shake It Out e Spectrum. Nel 2015 era uscito il terzo album How Big, How Blue, How Beautiful, dove risuonavano le canzoni Ship to Wreck e What Kind of Man. Il disco aveva inoltre ricevuto diverse candidature ai Grammy Awards 2016. Nel 2018 il gruppo aveva pubblicato il quarto album High as Hope, che conteneva il singolo Hunger, mentre nel 2022 era stata la volta del quinto disco, Dance Fever. Tutte le opere di Florence and the Machine si caratterizzano per l'innegabile Intensità musicale della frontwoman e fondatrice del gruppo, Florence Welch. La cantante ha lavorato anche come solista, tra i tanti progetti insieme al disc jockey scozzese Calvin Harris al quale, nel 2012, aveva prestato la voce per il singolo Sweet Nothing.
