Florence and the Machine, il videoclip del brano Everybody Scream

Pochi giorni dopo l’annuncio dell'omonimo sesto album in studio, che uscirà il giorno di Halloween, il gruppo alternative pop britannico ha condiviso le immagini della title track

Pochi giorni dopo l’annuncio del sesto album in studio, Everybody Scream, il gruppo britannico Florence and the Machine ha pubblicato mercoledì 20 agosto la title track e il relativo videoclip. La cantautrice Florence Welch, vestita in abito rosso, cammina decisa sullo sfondo di un paesaggio inquietante, mentre dietro di lei alcune donne deformano in urla i propri visi. “But look at me run myself ragged,”, cioè “Ma guardami, mi sto logorando”, urla la cantante. “Blood on the stage, But how can I leave you when you’re screaming my name?”, cioè “Sangue sul palco, Ma come posso lasciarti quando urli il mio nome?”. Il singolo è stato scritto dalla stessa Welch, dal chitarrista degli Idles Mark Bow e dalla cantautrice Mitski, mentre la fotografa e regista Autumn de Wilde (già dietro la cinepresa del film Emma) ha diretto il videoclip.

IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO IL GIORNO DI HALLOWEEN L’album Everybody Scream, che conterrà 12 canzoni, uscirà il 31 ottobre, il giorno di Halloween. Il disco è già disponibile per il preordine sul sito web della band, anche nell’edizione speciale Chamber Version con “quattro versioni esclusive” di brani tratti dall’album. L’annuncio, arrivato via social pochi giorni fa, era arrivato in seguito a una serie di teaser dove Florence Welch camminava in un prato con indosso un abito e scarpe rosse e si chinava sul terreno, dove scavava una buca prima di urlarvi dentro. Nelle scorse settimane erano apparse anche una foto della cantante in studio insieme a Mark Bowen e uno scatto di una lavagnetta bianca con scritte come “Clarity = Power”, “VOCALS!!!” e “Swans vs. Adele”, che potrebbero rappresentare i titoli dei nuovi brani. L’album Everybody Scream sarà il primo in studio dei Florence and the Machine da Dance Fever del 2022. Nel frattempo, però, la band aveva continuato a pubblicare musica. Nel 2023 la band aveva registrato il brano Mermaids e la cover di Just a Girl dei No Doubt per la colonna sonora di Yellowjackets, nel 2024 una rivisitazione della canzone britannica della Seconda Guerra Mondiale White Cliffs of Dover per la serie tv New Look, e nel 2025 la collaborazione con Everithing Is Recorded e Sampha per il singolo Never Felt Better. Approfondimento Florence and The Machine: la canzone per Il Trono di Spade

