Avatar - Fuoco e Cenere domina il box office mondiale

Il nuovo capitolo della saga di James Cameron debutta con numeri imponenti: Avatar: Fuoco e Cenere incassa 36,5 milioni di dollari nel primo giorno e punta a chiudere il weekend con 365 milioni a livello globale. Un avvio superiore al primo Avatar e che rafforza il dominio del franchise al box office mondiale
Un esordio potente nelle sale nordamericane
Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga fantasy diretta da James Cameron e prodotta da Disney, ha registrato un debutto molto solido al botteghino. Il film ha incassato 36,5 milioni di dollari nel giorno della sua uscita, venerdì, distribuendosi in 3.800 sale nordamericane. Le proiezioni indicano un incasso complessivo tra gli 85 e i 90 milioni di dollari negli Stati Uniti entro la fine del weekend, confermando l’appeal del franchise sul pubblico globale.
Le stime globali e il confronto con i capitoli precedenti
Secondo le stime riportate da Variety, includendo i mercati internazionali Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe raggiungere fino a 365 milioni di dollari di incasso mondiale entro la chiusura del primo weekend. Un risultato che supererebbe l’esordio del primo Avatar (77 milioni di dollari negli Stati Uniti), ma resterebbe inferiore a quello di La via dell’acqua, che aveva debuttato con 134 milioni sul mercato nordamericano.
Approfondimento
Avatar - Fuoco e Cenere, recensione: il lato oscuro di Pandora
Il cinema-evento come motore del box office
Il successo iniziale del film rafforza il ruolo del cinema-evento come elemento centrale per la tenuta delle sale. In un contesto segnato da un pubblico sempre più selettivo, la saga di Avatar continua a dimostrare come lo spettacolo immersivo, il world-building e la dimensione tecnologica restino determinanti per i grandi incassi. I primi due capitoli hanno superato entrambi i 2 miliardi di dollari a livello globale, con Avatar (2009) arrivato a 2,92 miliardi e diventando il film con il maggiore incasso di tutti i tempi. Se anche Fuoco e Cenere dovesse mantenere una traiettoria simile nelle prossime settimane, la saga di James Cameron potrebbe diventare il primo franchise della storia a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari con tre capitoli consecutivi.
Approfondimento
Oona Chaplin e Varang: l’ombra che incendia Avatar – Fuoco e Cenere
20th Century Studios via Webphoto
Avatar - Fuoco e Cenere, il cast del film con Zoe Saldana al cinema
L'atteso terzo capitolo della saga di James Cameron, al cinema dal 17 dicembre, riporta il pubblico su Pandora attraverso una nuova avventura che mette a confronto i protagonisti col misterioso Popolo della Cenere. Nuovi conflitti, nuovi pericoli e nuove spettacolari paesaggi abitati da personaggi già noti e new entry di peso. Ecco chi sono i volti del lungometraggio