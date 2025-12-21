Avatar - Fuoco e Cenere domina il box office mondiale

Il nuovo capitolo della saga di James Cameron debutta con numeri imponenti: Avatar: Fuoco e Cenere incassa 36,5 milioni di dollari nel primo giorno e punta a chiudere il weekend con 365 milioni a livello globale. Un avvio superiore al primo Avatar e che rafforza il dominio del franchise al box office mondiale

Un esordio potente nelle sale nordamericane

Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga fantasy diretta da James Cameron e prodotta da Disney, ha registrato un debutto molto solido al botteghino. Il film ha incassato 36,5 milioni di dollari nel giorno della sua uscita, venerdì, distribuendosi in 3.800 sale nordamericane. Le proiezioni indicano un incasso complessivo tra gli 85 e i 90 milioni di dollari negli Stati Uniti entro la fine del weekend, confermando l’appeal del franchise sul pubblico globale.