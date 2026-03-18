Morto Tonino Apicella, maestro della musica napoletana

Il cantante e chitarrista napoletano si è spento a 86 anni. Considerato una delle ultime voci autentiche della tradizione melodica partenopea, aveva dedicato l'intera carriera a tenere viva la canzone napoletana, portandola anche oltre i confini nazionali

Si è spento a 86 anni Tonino Apicella, il cantante e chitarrista che ha dedicato l'intera vita a tenere viva una delle tradizioni musicali più ricche d'Italia. Nato a Napoli nel 1940, si era avvicinato alla musica sin da giovanissimo, costruendo nel tempo uno stile inconfondibile fatto di voce calda, chitarra e contatto diretto con il pubblico.

Una vita tra palchi, locali e tradizione

La carriera di Tonino Apicella si è sviluppata soprattutto nei locali, tra ristoranti e serate, in quella dimensione viva e popolare che ha reso celebre la figura del posteggiatore. Non era un artista da classifica o da grande industria discografica, Tonino, ma un interprete capace di attraversare decenni senza mai tradire le sue radici. Nel corso degli anni aveva portato il repertorio napoletano anche oltre i confini nazionali, raggiungendo le comunità italiane all'estero.

Nel corso della sua carriera fece anche una breve apparizione nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, nel ruolo di un musicista legato alla tradizione partenopea.

Negli ultimi anni aveva composto un brano dal titolo emblematico Un melodico senza neo, quasi una dichiarazione d'appartenenza in aperta contrapposizione alle mode musicali più recenti.