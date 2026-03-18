“The Italian Job”. In una story Instagram, Madonna ha descritto così la foto che la ritrae all’interno di un’imbarcazione a Venezia mentre studia la sceneggiatura della seconda stagione della serie tv The Studio, attesa entro la fine del 2026 su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La regina del pop, infatti, girerà alcune scene dello show di Seth Rogen, che è anche protagonista nel ruolo del dirigente di un grande studio di produzione di Hollywood in crisi che cerca di promuovere progetti più o meno vincenti. Dopo il trionfo agli Emmy Awards e ai Golden Globes, i nuovi episodi vanteranno anche la presenza della superstar della musica, arrivata in Laguna il 16 marzo e attualmente ospite all’Aman Hotel (lo stesso che George Clooney e Amal Alamuddin avevano scelto per il loro matrimonio nel 2014). I paparazzi hanno immortalato Veronica Ciccone mentre usciva da Palazzo Gritti, l’hotel a cinque stelle nella zona di Campo Santa Maria del Giglio dove è stato allestito il set della serie tv. Sulla terrazza che si affaccia sul Canal Grande, inoltre, l’attore Michael Keaton, altro membro del cast, è stato fotografato mentre, vestito in un elegante smoking, parlava di spalle con un collega. Vicino a lui, un immancabile calice di spritz. Madonna potrebbe essere quindi protagonista delle scene che si gireranno nella serata di giovedì 19 marzo, quando il Lido anticiperà l’83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (che, nella realtà, inizierà invece il 2 settembre 2026) anche con la presenza di fotografi che interpreteranno loro stessi e di star che calcheranno il red carpet. Proprio durante l’edizione 2025 della vera kermesse cinematografica, invece, il creatore della serie tv, Seth Rogen, aveva chiesto ai fotografi del tappeto rosso informazioni sul funzionamento della passerella delle star, dalle posizioni che assumono al tragitto che percorrono. “Tornerò a girare qui”, aveva spiegato per giustificare le curiose domande. Il cast di The Studio include anche Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Julia Garner, Chase Sui Wonders e Donald Glover, che sono arrivati tutti a Venezia il 16 marzo. Le riprese della seconda stagione erano già iniziate alla fine di gennaio a Los Angeles.