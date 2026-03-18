Amici di Maria De Filippi, svelati i quattro giudici

Lunedì 17 marzo Maria De Filippi ha confermato la presenza di Gigi D’Alessio tra i giudici della venticinquesima edizione della fase Serale di Amici. Stando a quanto riportato da Adnkronos, presenti anche Alessandro Cattelan, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio

A pochi giorni dall’inizio del Serale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Adnkronos ha svelato i quattro giudici chiamati a votare le esibizioni degli allievi della scuola. In attesa della conferma ufficiale dei nomi di Alessandro Cattelan, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, lunedì 17 marzo Maria De Filippi è apparsa a sorpresa al concerto romano di Gigi d’Alessio confermando la presenza dell’artista napoletano nel talent-show.

amici, i giudici del serale della venticinquesima edizione Lunedì 17 marzo Gigi D’Alessio si è esibito al Palazzo dello Sport per il primo dei due appuntamenti romani della tournée. Durante la serata, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso sul palco consegnando simbolicamente una felpa del talent-show al cantautore: “Vedo che state bene, non voglio rubare tempo, sono venuta per portarti una cosa. Gigi sarà un giudice del serale di Amici”. L’artista ha commentato: “Maria mi ha voluto fare questa sorpresa”. La voce di Primo appuntamento ha aggiunto: “Sarò uno dei giudici di Amici, avrò l’onore di essere uno dei giudici”. Negli ultimi giorni l’account Instagram di Amici ha condiviso una serie di indizi per permettere al pubblico di indovinare i nomi dei giurati della nuova edizione del talent-show. Oltre al confermato Gigi D’Alessio, Adnkronos ha svelato l’arrivo di Alessandro Cattelan al fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, presenti anche nel 2025. Approfondimento Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere

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Il Serale vedrà i diciassette allievi suddivisi in tre squadre. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda i nomi degli ospiti della prima puntata del Serale. Approfondimento Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia