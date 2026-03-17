Dopo il doppio appuntamento in programma al Palazzo dello Sport di Roma, Gigi D’Alessio proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Bari a Messina passando per Firenze e Ancona
Dopo la data zero di Terni, martedì 17 e mercoledì 18 marzo Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti live del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gigi d’Alessio, la possibile scaletta dei concerti a roma
È iniziato il nuovo tour di Gigi D’Alessio. Il 17 e il 18 marzo il cantautore porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno /Napule
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Dopo il doppio appuntamento di Roma, Gigi D’Alessio proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città italiane: da Bari a Messina passando per Firenze e Ancona. Questi tutti i prossimi appuntamenti live:
- 20 marzo, Bari - Palaflorio
- 21 marzo, Bari - Palaflorio
- 23 marzo, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 25 marzo, Torino - Inalpi Arena
- 31 marzo, Milano - Unipol Forum
- 1° aprile, Milano - Uniol Forum
- 11 aprile, Padova - Kioene Arena
- 15 aprile, Bari - Palaflorio
- 17 aprile, Ancona - Pala Prometeo
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 24 aprile, Messina - PalaRescifina
- 25 aprile, Messina - PalaRescifina
A giugno Gigi D’Alessio porterà la sua musica nella splendida cornice offerta dalla Reggia di Caserta per dieci grandi appuntamenti. Inoltre, in autunno, l’artista ripartirà in tour con altre date nei palazzetti:
- 14 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 15 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 25 novembre, Bergamo - ChorusLife Arena
- 27 novembre, Padova - Kioene Arena
- 4 dicembre, Reggio Calabria - PalaCalafiore
- 7 dicembre, Bari - Palaflorio
- 19 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 23 dicembre, Torino - Inalpi Arena (concerto precedentemente previsto il 26 marzo 2026)
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