gigi d’Alessio, la possibile scaletta dei concerti a roma

Dopo la data zero di Terni, martedì 17 e mercoledì 18 marzo Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti live del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

È iniziato il nuovo tour di Gigi D’Alessio. Il 17 e il 18 marzo il cantautore porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport , questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato da Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle o re 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Firenze nel dicembre del 2024:

A novembre Gigi D’Alessio ha pubblicato il nuovo album Nuje, uscito a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro Fra e arrivato al terzo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Tra i suoi album più popolari troviamo Il cammino dell’età, Made in Italy, Questo sono io e Ora. Inoltre, il cantautore vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2000 con Non dirgli mai, nel 2001 con Tu che ne sai, nel 2005 con L’amore che non c’è, nel 2012 con Respirare in coppia con Loredana Bertè e nel 2017 con La prima stella.