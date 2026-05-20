Va in onda su Rai 1, mercoledì 20 maggio, il film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis e ambientato durante la II Guerra Mondiale. Al centro della trama, la vera storia di Salvatore Todaro
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Va in onda su Italia 1, mercoledì 20 maggio, il film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri....
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