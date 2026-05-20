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Johan Heldenbergh è Georges Vogels, il capitano del mercantile belga Kabalo, la nave affondata dal Cappellini nell'ottobre del 1940. Sopravvissuto al naufragio insieme ai suoi ventisei uomini, viene salvato proprio da colui che lo ha appena attaccato. È lui a rivolgere a Todaro la domanda destinata a restare nella storia: perché si è esposto a un tale rischio per salvare il nemico? La risposta del comandante - "perché siamo italiani" - è il cuore pulsante dell'intero film.