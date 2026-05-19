Le cose non dette, il cast del film con Stefano Accorsi e Miriam Leone su Sky. FOTO
La nuova storia di Gabriele Muccino per il grande schermo vede protagonisti alcuni dei volti più amati del suo cinema e due new entry, Miriam Leone e Beatrice Savignani, due donne legate nella trama allo stesso uomo. Gli altri due interpreti principali, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, hanno già lavorato con l'autore italiano. Le foto di scena degli attori del film dal 18 maggio su Sky Cinema Uno, già disponibile dal 16 maggio on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW