1/12 01 Distribution via Webphoto

Le cose non dette, 14esima regia cinematografica di Gabriele Muccino è un film drammatico e sentimentale, una storia con al centro due coppie e quattro protagonisti: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Miriam Leone è una new entry per il cinema di Muccino. Accorsi, invece è un veterano al servizio del regista romano. La pellicola, al cinema dallo scorso gennaio con 01 Distribution, vanta incassi al botteghino per quasi 7 milioni di euro; ad oggi è uno dei maggiori successi della stagione cinematografica in corso.

Le cose non dette, arriva su Sky il film di Gabriele Muccino