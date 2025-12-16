A due anni da Fino alla fine, Gabriele Muccino torna al cinema con una nuova storia che porta la sua fima e che ha scritto insieme a Delia Ephron, sorella minore di Nora e autrice del romanzo Siracusa da cui è tratto il soggetto del film.

Le cose non dette, quattordicesimo lungometraggio del regista vincitore del David di Donatello, arriva nelle sale dal 29 gennaio, come si legge nel trailer ufficiale, ora disponibile, una clip arricchita dalle note di un brano originale di Mahmood che ha lo stesso titolo del film.

La trama: passioni e segreti tra Roma e Tangeri

Gabriele Muccino torna a raccontare sul grande schermo un'umanità mossa da passioni e segreti che minano la quotidianità e la stabilità familiare.

Al centro di questa nuova storia, che si svolge tra Roma e il Marocco, due coppie consolidate che si scoprono diverse durante un viaggio in una località esotica e affascinante.

“Chi sono veramente le persone che ci stanno accanto?”, si legge nel trailer, un montaggio che mostra la tensione crescente tra Carlo ed Elisa - rispettivamente, Stefano Accorsi e Miriam Leone – e Anna e Paolo - gli attori Carolina Crescentini e Claudio Santamaria.

I primi due sono una coppia affiatata, consapevole che qualcosa si è spento: lui, scrittore in crisi e professore universitario, lei giornalista apprezzata, fanno i conti con l'arrivo di Blu, una studentessa di Carlo, miccia che innesca dubbi ed interrogativi e sgretola certezze aprendo crepe nei cuori dei protagonisti.

Anche Paolo ed Anna, che hanno una figlia adolescente, Vittoria, si ritroveranno a fronteggiare situazioni irrisolte che non avrebbero voluto affrontare.

Miriam Leone alla prima prova con Muccino

Gabriele Muccino ci riprova con le dinamiche tra uomini e donne, con i loro animi impetuosi, le loro fragilità e le loro solitudini ne Le cose non dette, una pellicola dove non mancano le sequenze che hanno reso riconoscibile il tocco del regista e sceneggiatore romano, scene dirompenti, che esaltano le doti drammatiche degli interpreti principali tra i quali figurano i suoi attori feticcio e le sue muse e qualche new entry, tra cui Miriam Leone, diretta per la prima volta dall'autore de La ricerca della felicità.

Accanto al frastuono delle coppie che scoppiano, c'è il silenzio delle cose non dette del titolo e il silenzio poetico dei paesaggi assolati marocchini, che fa germogliare liti e fratture, forse insanabili.

"Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Sarebbe bastato parlare", racconta Carlo/Stefano Accorsi in una scena del trailer. La pellicola arriva in sala a gennaio con 01 Distribution. Le vendite estere sono affidate a Rai Cinema International Distribution.