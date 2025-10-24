Mrs Playmen, trama e cast della serie tv con Carolina Crescentini

Playmen non era solo un magazine erotico: era un progetto culturale che ha riscritto le regole di un difficile “gioco” in un mondo dominato da pregiudizi e moralismi. Attraverso contenuti innovativi, immagini provocatorie e collaborazioni con artisti e intellettuali, la rivista ha sfidato i tabù dell’epoca e dato voce a una nuova generazione di lettori, creando uno spazio dove provocazione, creatività e pensiero critico si intrecciavano.

Fondata nel 1967, era dichiaratamente ispirata a Playboy, che all’epoca era però bandita in Italia. La Tattilo ha affermato che il lancio di Playmen costò 640.000 dollari nel 1967 e che già nel 1971 aveva un valore stimato in 1.600.000 dollari.