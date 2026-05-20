Alba Rohrwacher alla settima edizione del Lecco Film Fest

Uno dei volti più autorevoli del cinema contemporaneo italiano sarà protagonista di un appuntamento previsto per sabato 4 luglio 2026 assieme al regista Stéphane Brizé. L’attrice sarà presente alla presentazione del film Le occasioni dell’amore, che introdurrà insieme al cineasta prima della proiezione

L’attrice sarà presente alla presentazione del film Le occasioni dell’amore, che introdurrà insieme a Brizé prima della proiezione. La partecipazione di Alba Rohrwacher rientra nel programma di una rassegna che, nel corso delle varie edizioni, ha consolidato il proprio ruolo come spazio di confronto tra pubblico e protagonisti del cinema contemporaneo.

La settima edizione del Lecco Film Fest si prepara ad accogliere così uno dei volti più autorevoli del cinema contemporaneo italiano. Dal 2 al 5 luglio 2026, la manifestazione promossa da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo vedrà infatti la partecipazione di Alba Rohrwacher, protagonista di un appuntamento previsto per sabato 4 luglio assieme al regista Stéphane Brizé.

Alba Rohrwacher sarà ospite del Lecco Film Fest, protagonista di un incontro con il pubblico e della presentazione del film Le occasioni dell’amore.

La presenza di Rohrwacher conferma l’attenzione del Lecco Film Fest verso personalità di rilievo del panorama cinematografico internazionale. Nel tempo, infatti, il festival ha sviluppato un’identità orientata al dialogo diretto con interpreti e autori del cinema contemporaneo, favorendo occasioni di confronto aperto con gli spettatori.

Nel corso della giornata del 4 luglio, Alba Rohrwacher e Stéphane Brizé accompagneranno il pubblico nella visione di Le occasioni dell’amore, condividendo uno dei loro lavori più recenti. Accanto alla presentazione del film, l’attrice sarà anche al centro di un incontro pubblico inserito nel format “Cinematografo Incontra”, appuntamento pensato per approfondire percorsi artistici, esperienze professionali e riflessioni legate al linguaggio cinematografico.

Un percorso artistico legato al cinema d’autore europeo

Considerata tra le interpreti italiane più apprezzate anche oltre i confini nazionali, Alba Rohrwacher ha costruito negli anni una carriera fortemente legata al cinema d’autore europeo. La sua attività artistica si distingue per continuità, rigore e per una precisa scelta progettuale che l’ha portata a collaborare con numerosi registi italiani e internazionali.

Alba Rohrwacher, nata a Firenze il 27 febbraio 1979, si è affermata nel cinema d’autore nazionale e internazionale. Formatasi tra teatro e Centro sperimentale di cinematografia, ha debuttato al cinema nel 2004 con L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati. Ha collaborato con numerosi registi di rilievo, tra cui Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Luca Guadagnino e Matteo Garrone.

Nel corso della carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui due David di Donatello, un Nastro d’argento, due Globi d’oro e la Coppa Volpi a Venezia.