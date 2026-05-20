Kylie Minogue ha sconfitto il cancro una seconda volta

Per anni ha continuato a sorridere sul palco, a pubblicare hit e a reinventarsi come una delle regine del pop mondiale. Ma dietro il successo di Padam Padam e il trionfo in classifica, Kylie Minogue stava combattendo in silenzio una nuova battaglia contro il cancro. La rivelazione arriva nel documentario Netflix Kylie, dove la cantante australiana racconta di aver ricevuto una seconda diagnosi oncologica all'inizio del 2021.

Il silenzio scelto: "Ero solo un guscio vuoto"

Kylie Minogue ha combattuto e sconfitto il tumore al seno per la seconda volta nel 2021, dopo aver già superato la malattia nel 2005. Ma, a differenza della prima volta, quando la sua diagnosi fu annunciata nel giro di pochi giorni perché era nel bel mezzo di un tour mondiale, questa volta ha tenuto tutto privato.

Le sue parole nel documentario Kylie sono cariche di emozione: "Sono riuscita a tenerlo per me e a superare quell'anno, non come la prima volta. Ho cercato di trovare il momento giusto per dirlo, ma all'epoca non ci sono riuscita. Ero solo un guscio vuoto".

La cantante racconta di non essersi sentita pronta a parlare pubblicamente della malattia, soprattutto mentre il successo di Padam Padam, nel 2023, le stava aprendo nuove porte. "A un certo punto non volevo nemmeno uscire di casa", confessa. "Dentro di me sapevo che il cancro non era stato soltanto un episodio nella mia vita. Volevo davvero raccontare quello che era successo per riuscire a lasciarmelo alle spalle".