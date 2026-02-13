Kylie Minogue diventa una Barbie (per la seconda volta)

Non è la prima bambola dedicata a Minogue: nel 2024, Mattel aveva già collaborato con Kylie per creare una bambola Barbie Role Model unica nel suo genere, nell'ambito delle celebrazioni per il 65° anniversario di Barbie

Parlando della collaborazione, Kylie ha dichiarato: "Vedere questa bambola prendere vita è stato davvero speciale. La risposta al modello Barbie Role Model, unico nel suo genere, è stata travolgente, quindi ero entusiasta di collaborare di nuovo con Mattel e non vedo l'ora di vedere Kylie Barbie in libertà ! La connessione è sempre stata al centro di tutto ciò che faccio e condividere la gioia e il divertimento dell'era Tension con persone in tutto il mondo è stata un'esperienza incredibile. Dalla scintilla di Padam Padam fino agli album e al tour mondiale di Tension, questa Barbie sembra un'istantanea perfetta di quel periodo".

La bambola da collezione Barbie Signature Kylie Minogue sarà disponibile dal 12 febbraio su Mattel Shop , Amazon , Argos, Hamleys, Very e Smyths, al prezzo di 69,99 sterline (circa 80 euro ).

Vestita dalla testa ai piedi di un rosso acceso , la nuova Barbie rende omaggio alla brillante carriera e all'eredità da record di Kylie Minogue.

Il brano del ritorno

Padam Padam è il singolo che nel 2023 ha segnato il grande ritorno dance di Kylie Minogue, consacrandola ancora una volta come icona indiscussa del pop internazionale. Il brano anticipava l’album Tension, e si è imposo fin da subito come una hit virale, capace di conquistare radio, classifiche e social network grazie al suo ritornello magnetico e ipnotico.

Scritto e prodotto da Ina Wroldsen e Lostboy, Padam Padam è un concentrato di electro-pop pulsante, costruito su un beat minimale e su un synth penetrante che richiama il battito del cuore (da cui il titolo onomatopeico). Il brano gioca su sensualità, tensione e desiderio, con un testo semplice ma estremamente efficace, pensato per restare impresso al primo ascolto.

Il successo della canzone è stato amplificato dalla sua diffusione su TikTok e dalla forte risposta della comunità LGBTQ+, da sempre legata all’immagine e alla musica di Kylie.