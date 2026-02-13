Kylie Minogue diventa una Barbie (per la seconda volta)

Non è la prima bambola dedicata a Minogue: nel 2024, Mattel aveva già collaborato con Kylie per creare una bambola Barbie Role Model unica nel suo genere, nell'ambito delle celebrazioni per il 65° anniversario di Barbie
Barbie ha collaborato ancora una volta con l'icona pop mondiale Kylie Minogue per lanciare una nuovissima Barbie Signature Collector Doll. La bambola da collezione celebra la leggendaria cantante, 57 anni, ispirandosi al video musicale di Padam Padam.
La nuova Barbie ispirata a Kylie Minogue
Vestita dalla testa ai piedi di un rosso acceso, la nuova Barbie rende omaggio alla brillante carriera e all'eredità da record di Kylie Minogue. Interamente vestita di rosso, non è la prima bambola dedicata a Minogue (nel 2024, Mattel aveva già collaborato con Kylie per creare una bambola Barbie Role Model unica nel suo genere, nell'ambito delle celebrazioni per il 65° anniversario di Barbie).
La bambola da collezione Barbie Signature Kylie Minogue sarà disponibile dal 12 febbraio su Mattel Shop, Amazon, Argos, Hamleys, Very e Smyths, al prezzo di 69,99 sterline (circa 80 euro).
Parlando della collaborazione, Kylie ha dichiarato: "Vedere questa bambola prendere vita è stato davvero speciale. La risposta al modello Barbie Role Model, unico nel suo genere, è stata travolgente, quindi ero entusiasta di collaborare di nuovo con Mattel e non vedo l'ora di vedere Kylie Barbie in libertà! La connessione è sempre stata al centro di tutto ciò che faccio e condividere la gioia e il divertimento dell'era Tension con persone in tutto il mondo è stata un'esperienza incredibile. Dalla scintilla di Padam Padam fino agli album e al tour mondiale di Tension, questa Barbie sembra un'istantanea perfetta di quel periodo".
Il brano del ritorno
Padam Padam è il singolo che nel 2023 ha segnato il grande ritorno dance di Kylie Minogue, consacrandola ancora una volta come icona indiscussa del pop internazionale. Il brano anticipava l’album Tension, e si è imposo fin da subito come una hit virale, capace di conquistare radio, classifiche e social network grazie al suo ritornello magnetico e ipnotico.
Scritto e prodotto da Ina Wroldsen e Lostboy, Padam Padam è un concentrato di electro-pop pulsante, costruito su un beat minimale e su un synth penetrante che richiama il battito del cuore (da cui il titolo onomatopeico). Il brano gioca su sensualità, tensione e desiderio, con un testo semplice ma estremamente efficace, pensato per restare impresso al primo ascolto.
Il successo della canzone è stato amplificato dalla sua diffusione su TikTok e dalla forte risposta della comunità LGBTQ+, da sempre legata all’immagine e alla musica di Kylie.