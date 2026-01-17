Barbie o no, perché l’inclusione è una responsabilità collettiva

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Nel dibattito sull’inclusione, la Barbie autistica diventa emblema dei limiti della sola rappresentazione. Le buone intenzioni non bastano: senza una cornice educativa e la mediazione degli adulti, rischia di ridursi a stereotipo gentile e operazione cosmetica