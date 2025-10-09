Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Alba Rohrwacher: "In Tre ciotole ho cercato la luce dentro il dolore di Michela Murgia"

Denise Negri

Denise Negri

Roma, il quartiere di Trastevere e una bicicletta che accompagna la protagonista in un viaggio emotivo fiero e delicato. Sono questi i punti fermi del nuovo film di Isabel Coixet che dal romanzo di Michela Murgia ne ha tratto un film che vuole, e riesce, ad essere un inno alla vita e alle relazioni umane. 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ