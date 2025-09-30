Super Bowl 2026, Bad Bunny sarà il primo artista portoricano a salire sul palco dello show più atteso e seguito d’America. Gli occhi del mondo saranno tutti sul Levi’s Stadium di San Clara, dove il raggaetonero farà il suo unico show negli Stati Uniti nel 2025, una scelta legata anche alle azioni intraprese da Donald Trump. Forte del mastodontico successo della sua residency a Porto Rico, Bad Bunny è prontissimo a conquistare anche lo show più atteso