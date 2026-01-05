Nel nuovo teaser trailer dell’evento televisivo speciale The Muppet Show, che uscirà il 4 febbraio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Miss Piggy riceve il discorso di incoraggiamento della guest star Sabrina Carpenter (vincitrice nel 2025 dei Grammy Award per il Miglior album pop vocale per il disco Short n’ Sweet e per la Miglior interpretazione pop solista per il brano Espresso). “Sei un’icona”, dice la popstar alla maialina diva, che le risponde con finta umiltà: “Sei troppo dolce, dai”. Pochi istanti dopo, entrambe indossano abiti coordinati. “È sempre stato un mio sogno essere qui”, prosegue il produttore esecutivo Seth Rogen, che si rivolge a Fozzie, invece convinto che lui dovrebbe coltivare aspirazioni più elevate. “Hai altri sogni?”, gli chiede. “È il ritorno del Muppet Show. Torniamo sul palco dove tutto è iniziato, dove è finito e dove forse ricomincerà, a seconda di come andrà stasera”, annuncia Kermit.

Lo speciale coinciderà con il 50esimo anniversario dell’iconico show ideato da Jim Henson e andato in onda tra il 1976 e il 1981. Kermit, Miss Piggy e la banda dei Muppet torneranno tutti insieme sul palco del Muppet Theatre nell’episodio, un presumibile pilota backdoor per una nuova serie. Recentemente, Disney ha anche realizzato lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion (2021) e la commedia musicale The Muppets Mayhem (2023), che ha visto la partecipazione di Lil Nas X e di Kesha. Il nuovo speciale The Muppet Show è scritto da Albertina Rizzo e diretto da Alex Timbers. I due sono produttori esecutivi insieme a Sabrina Carpenter, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey Pictures, David Lightbody, Leigh Slautghter e Michael Steinbach per The Muppets Studio e Matt Vogel ed Eric Jacobson. Gli artisti veterani dei Muppet, Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel, interpreteranno la maggior parte dei personaggi dei Muppet. Goelz, che si esibisce con i Muppet da oltre 50 anni, è stato uno degli artisti del Muppet Show originale e ha dato vita ai personaggi di Gonzo e del dottor Bunsen Honeydew. Tutte e cinque le stagioni di The Muppet Show sono attualmente disponibili su Disney+.

I protagonisti della serie tv The Muppet Show, ideata da Jim Henson e andata in onda dal 1976 al 1981, sono pupazzi chiamati Muppet, parola che deriva dalla fusione delle parole inglesi marionette (marionetta) e puppet (pupazzo). In ogni puntata, un artista interagisce con i Muppet, proprio come accadeva nel celebre show televisivo statunitense The Ed Sullivan Show. La serie segue uno spettacolo di varietà organizzato in un vecchio teatro tra canzoni e sketch. Lo show nasce anche come parodia del varietà televisivo degli Stati Uniti negli anni Sessanta e Settanta, come dimostra uno degli sketch più ricorrenti, intitolato Pigs in Space (in italiano, Maiali nello spazio), che sviluppa una soap opera parodia di Star Trek e che racconta le avventure nello spazio di un equipaggio di maiali. I Muppet principali sono la rana Kermit, che presenta lo show, la maialina diva Miss Piggy, l’extraterrestre stuntman che si crede artista Gonzo, il truce batterista Animal, il poco divertente orso comico Fozzie, il cane pianista Rowlf, l’aquila calva Sam e Pepe il Re dei Gamberi. I Muppet umani includono invece il cuoco svedese Olaf, gli stravaganti scienziati Dott. Bunsen Honeydew e Beaker, l’assistente di backstage Scooter, la band di Dr. Denti e gli Electric Mayhem e i due spettatori abituali dello show Statler e Waldorf, due uomini anziani che di solito commentano negativamente i contenuti e che pronunciano sempre la battuta finale dopo la sigla.