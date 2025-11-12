Stando a quanto recentemente rilanciato dal The Hollywood Reporter, la cantautrice statunitense sarà la protagonista del musical basato sull’amato libro di Lewis Carroll. Dietro la macchina da presa Lorene Scafaria

Sabrina Carpenter sarà nella pellicola Alice nel Paese delle Meraviglie. Il musical, diretto da Lorene Scafaria e basato sul libro di Lewis Carroll, vedrà la cantautrice statunitense nei panni della protagonista. Massimo riserbo sui dettagli del progetto cinematografico.

alice nel paese delle meraviglie, Lorene Scafaria alla regia Stando a quanto recentemente rivelato dal The Hollywood Reporter, Sabrina Carpenter sarà la protagonista di un musical basato su Alice nel Paese delle Meraviglie, il celebre libro di Lewis Carroll. L'artista statunitense sarà coinvolta anche nella produzione, dietro la macchina da presa Lorene Scafaria. Tra i suoi film ricordiamo Cercasi amore per la fine del mondo e Le ragazze di Wall Street - Business Is Business con Jennifer Lopez (FOTO). La regista si occuperà anche della scrittura della sceneggiatura. Marc Platt produrrà il progetto, nessuna notizia sulla possibile data di uscita. Massimo riserbo sugli altri dettagli della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Nel corso degli anni Sabrina Carpenter ha spaziato tra piccolo e grande schermo, ricordiamo la serie Girl Meets World e i film Emergency e Il coraggio della verità - The Hate U Give. L'artista si è poi affermata come una delle cantanti più amate e popolari della scena discografica internazionale. Dopo il grande successo dell'album Emails I Can't Send, distribuito nel 2022, Sabrina Carpenter ha lanciato il disco Short n' Sweet trionfando nella categoria Best Pop Vocal Album alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Ricordiamo anche il prestigioso Global Success Award ricevuto ai BRIT Awards 2025.