Celebrity Sex Tapes, la docu-serie su scandali e fama su Sky Crime

In arrivo, in prima visione assoluta, da lunedì 22 dicembre alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW, CELEBRITY SEX TAPES è la nuova docu-serie in otto episodi che esplora la storia dei sex tape più iconici e controversi dei nostri tempi. La serie offre un’analisi approfondita e senza filtri di alcuni dei video più famosi e discussi della cultura pop, da Pamela Anderson e Tommy Lee a Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust e molti altri. Attraverso interviste esclusive, testimonianze inedite e dettagli mai raccontati prima, la docu-serie rivela i retroscena di scandali che hanno segnato un’epoca, ridefinendo i confini tra intimità, consenso, sessualità, fama e potere mediatico.