Celebrity Sex Tapes, la docu-serie su scandali e fama su Sky Crime

Celebrity Sex Tapes, su Sky Crime la docu-serie che racconta scandali, fama e potere

In prima visione assoluta da lunedì 22 dicembre alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW arriva  la docu-serie in 8 episodi che analizza i video più iconici e controversi della cultura pop. Da Pamela Anderson e Tommy Lee a Kim Kardashian, tra interviste esclusive e testimonianze inedite, la serie riflette su intimità, consenso, sessualità, sessismo e potere mediatico, raccontando come questi scandali abbiano cambiato per sempre le vite dei protagonisti e il nostro modo di guardare la celebrità

In arrivo, in prima visione assoluta, da lunedì 22 dicembre alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW, CELEBRITY SEX TAPES è la nuova docu-serie in otto episodi che esplora la storia dei sex tape più iconici e controversi dei nostri tempi. La serie offre un’analisi approfondita e senza filtri di alcuni dei video più famosi e discussi della cultura pop, da Pamela Anderson e Tommy Lee a Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust e molti altri. Attraverso interviste esclusive, testimonianze inedite e dettagli mai raccontati prima, la docu-serie rivela i retroscena di scandali che hanno segnato un’epoca, ridefinendo i confini tra intimità, consenso, sessualità, fama e potere mediatico. 

Intimità esposta: sessismo, razzismo e celebrità nell’era dei sex tape

La serie ripercorre l’evoluzione del fenomeno dei sex tape dagli anni ’80 ad oggi, partendo dai casi pionieristici di Rob Lowe e Jayne Kennedy — quest’ultima tra le prime donne nere a trovarsi al centro di un simile scandalo, con conseguenze mediatiche molto più dure rispetto ai colleghi uomini — fino a giungere al celebre video di Pamela Anderson e Tommy Lee, al centro del secondo episodio. Ogni episodio ricostruisce la storia dietro ogni video, analizzando come questi momenti — nati come scandali da tabloid — siano diventati istantanee culturali che hanno alimentato l’ossessione del pubblico, suscitato indignazione e cambiato per sempre la vita dei protagonisti. La serie invita a riflettere su come la diffusione di questi contenuti abbia trasformato la cultura popolare, mettendo a nudo i meccanismi di sessismo, razzismo e omofobia ancora radicati nella società contemporanea.

L’appuntamento per CELEBRITY SEX TAPES (8x60’) distribuita da A+E Global Media, è per lunedì 22 dicembre alle ore 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW

Pamela Anderson su Pam & Tommy: Avrebbero dovuto chiedermi il permesso

