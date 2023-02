Pamela Anderson su Pam & Tommy "Avrebbero dovuto chiedermi il permesso"

Il 31 gennaio è uscito su Netflix il documentario su Pamela Anderson (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con tante rivelazioni e dettagli interessanti, tra cui la sua opinione sulla serie tv Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dal 31 gennaio su Netflix è disponibile il nuovo documentario Pamela, A Love Story (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ripercorre la vita privata e professionale di Pamela Anderson, dal suo punto di vista. Tra le varie riflessioni e i racconti di alcuni momenti importanti per lei, l’attrice e modella ha espresso la sua opinione sulla recente serie tv Pam & Tommy che è uscita nel 2022 e tutt’ora è disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) sottolineando che è stata realizzata senza il suo permesso. "Mi fa venire gli incubi” dice Anderson nel documentario, aggiungendo: "Non ho dormito affatto la notte scorsa. Non ho voglia di guardarla. Non la guarderò. Non ho mai visto la cassetta. Chissà come racconteranno la vicenda. Nessuno sa davvero cosa stavamo passando in quel momento”.

Pam & Tommy: di cosa parla la serie approfondimento Pam & Tommy, ecco il full trailer della serie tv Pam & Tommy è la serie tv con Lily James nei panni di Pamela Anderson e Sebastian Stan nei panni di Tommy Lee che ricostruisce lo scandalo del sex tape della coppia che ha travolto i tabloid di tutto il mondo negli anni ’90. Rubato da una cassaforte dal loro elettricista e venduto online come video sexy, è diventato il primo video virale di sempre. Sia James che i produttori hanno contattato Anderson durante le riprese, ma nonostante non abbiano ricevuto una risposta o una benedizione da lei, la serie è andata avanti perchè i produttori avevano opzionato i diritti di un articolo pubblicato da Rolling Stone nel 2014 che rivelava la vera storia di come il nastro è stato rubato e rilasciato.

La rinascita di Pamela Anderson GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Pamela Anderson sta promuovendo anche un nuovo libro di memorie intitolato Love, Pamela, pubblicato insieme all’uscita del documentario Netflix, co-prodotto da suo figlio Brandon Thomas Lee. In questo racconto di appena due ore Anderson si mostra sincera riguardo ai mesi che hanno preceduto il rilascio di Pam & Tommy. "Ho mandato un messaggio a Tommy l'altro giorno e gli ho detto: 'Come ti senti riguardo a tutto questo?'", dice nel film. "E lui ha risposto: 'Pamela, non lasciare che ti faccia male come la prima volta.' Fino ad oggi, non so chi abbia rubato il nastro. Non voglio scoprirlo. Non serve a niente capirlo. Il danno è fatto. Perchè dovrei rivivere quei momenti?” "Perchè tirare fuori qualcosa di 20 anni fa che conosci fottuto qualcuno?” sottolinea il figlio minore dell’attrice, Dylan Jagger Lee.

La reazione di Pamela e Tommy per l’uscita della serie approfondimento Pam & Tommy, la fotostoria di Pamela Anderson e Tommy Lee Il documentario mostra anche filmati del figlio Brandon che chiama Pamela Anderson il giorno dopo il debutto di Pam & Tommy. Le dice di aver visto i primi tre episodi ed è rimasto sconvolto dal modo in cui hanno mostrato Rand Gauthier (interpretato da Seth Rogen), l'uomo che ha rubato il nastro, in modo comprensivo, mentre Tommy Lee ne veniva fuori male. "Oh, Dio, sto tremando," dice Anderson a Brandon al telefono. "Mi dispiace solo che voi ragazzi dobbiate affrontarlo. La gente pensa, 'Povera Pamela', ma siete poveri voi, Dylan, papà, nonna e nonno”. “Con questa serie è come se tutto stia tornando, mi sento male. Mi sento come se il mio stomaco fosse stato preso a pugni. Non mi sento bene” dice Anderson, per poi chiudere con un’amara riflessione con se stessa: “Fondamentalmente sei solo una cosa di proprietà del mondo, appartieni al mondo. Ignorali, lascialo andare.”