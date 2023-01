Secondo quanto raccontato dall'attrice nel suo libro di memorie in uscita intitolato "Love, Pamela", il collega avrebbe aperto la vestaglia di fronte a lei, mostrandosi totalmente nudo sotto. A riportare la notizia in esclusiva è Variety, che ha ottenuto uno stralcio del libro (che uscirà il 31 gennaio 2023)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Pamela Anderson ha rivelato che Tim Allen le avrebbe mostrato le sue parti intime quando lei aveva 23 anni. L'attrice lo sostiene nel suo libro di memorie in uscita, intitolato Love, Pamela. A riportare in anteprima esclusiva questa notizia è il magazine statunitense Variety, che ha avuto in anteprima alcuni stralci del testo prossimo a uscire (è atteso per la prossima settimana, il 31 gennaio). L'affermazione esplosiva è una delle tante di cui pare sia farcito il suo prossimo memoir, un'autobiografia che ripercorre l'ascesa di Anderson da ragazza di una piccola città dell'isola di Vancouver a icona universale. In un articolo apparso su Variety in queste ore, firmato da Tatiana Siegel, si legge che Pamela Anderson nel libro descrive un incidente inquietante accaduto sul set di Home Improvement (la sit-com conosciuta in Italia con il titolo di Quell'uragano di papà). Era il 1991, anno in cui l’attrice aveva 23 anni. “Il primo giorno di riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim (Allen) era nel corridoio in vestaglia. Ha aperto la sua vestaglia e si è mostrato velocemente, completamente nudo sotto. Ha detto che era giusto, perché mi aveva vista nuda. Ora siamo pari. Ho riso a disagio”. Sono le parole di un estratto del libro autobiografico Love, Pamela, che Variety ha ottenuto in esclusiva prima dell'uscita del volume (che arriverà in libreria il 31 gennaio). Allen, che aveva 37 anni al momento del presunto incidente, forse si riferiva al fatto che Anderson era una modella di Playboy, un ruolo che ha contribuito a trasformare l'attrice in un sex symbol di fama internazionale.

La smentita di Tim Allen



approfondimento

Pamela, a love story, il trailer del docufilm su Pamela Anderson

Tim Allen smentisce categoricamente le accuse a lui rivolte da Pamela Anderson.

“No, non è mai successo. Non farei mai una cosa del genere”, ha detto a Variety in una dichiarazione.



Lui e la collega attrice hanno lavorato per la prima volta assieme sul set della sit-com Home Improvement (Quell'uragano di papà per il mercato italiano).

Lo show degli anni ’90 è stato uno dei primi crediti di Anderson come attrice (interpretava Lisa, la "ragazza degli attrezzi").

La sit-com è diventata ben presto la più vista degli Stati Uniti, piazzandosi al numero uno nella classifica delle serie televisive più gettonate.



Pamela Anderson ha recitato nelle prime due stagioni dello show della ABC (in 23 episodi, girati dal 1991 al 1997), dopodiché si è concentrata su un'altra serie televisiva a cui deve il suo planetario successo: Baywatch. Non soltanto uno show ma addirittura quello che potremmo definire come “un fenomeno globale”, esportato in 150 Paesi ed entrato nell'immaginario, nel dizionario, nell'enciclopedia, nella cultura pop e via dicendo.