Pamela Anderson, Netflix sviluppa un documentario dedicato all’attrice

L’attrice , classe 1967 , ha poi aggiunto: “Posso soltanto sorprendervi. Non una vittima, ma una sopravvissuta e viva per raccontare la vera storia”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.