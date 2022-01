Pam & Tommy, trailer italiano per serie su Pamela Anderson e Tommy Lee

È stato pubblicato online il trailer in lingua italiana dell'attesissimo show in arrivo su Star/Disney+ a partire dal 2 febbraio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie racconta della diffusione del sex tape della coppia messa titolo, rubato e messo in rete quando ancora Internet era un Far West privo di regole. A interpretare i protagonisti ci sono Lily James e Sebastian Stan

È uscito il trailer italiano di Pam & Tommy, la serie televisiva in arrivo su Star/Disney+ a partire dal 2 febbraio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



L'attesissimo show racconta della diffusione del sex tape della coppia messa titolo, rubato e messo in rete quando ancora Internet era un Far West privo di regole. A interpretare i protagonisti ci sono Lily James (Yesterday) e Sebastian Stan (The Falcon & the Winter Soldier).



La serie sarà di genere drama e debutterà con i primi tre episodi il 2 febbraio su Star all’interno di Disney+ e successivamente con un nuovo episodio che verrà rilasciato ogni settimana.



Racconterà di un caso mediatico impossibile da non conoscere, entrato a pieno titolo nella storia legale, nella storia della rete e anche un po' nella pop culture, dato che i protagonisti sono l'iconica bagnina di Baywatch e Tommy Lee, batterista della band hair metal Mötley Crüe.



La videocassetta che ritrae la coppia sposata in atti intimi, ripresi durante la focosa luna di miele, venne sottratta dall'abitazione della coppia da un operaio scontento, interpretato per l'occasione da Seth Rogen (Non succede, ma se succede…)

Il filmato fu così diffuso, dapprima attraverso scambi clandestini di videotape fino a culminare in quello che è passato alla storia come uno scandalo mondiale, esploso in maniera dirompente quando il filmino hard approdò in rete nel 1997.

Pam & Tommy si focalizzerà sul rapporto tra l'attrice e il musicista dopo la diffusione del famosissimo sex tape che fece scandalo.



Potete guardare il trailer in italiano della serie Pam & Tommy nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.