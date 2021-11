Pam e Tommy, teaser trailer della serie su Pamela Anderson e Tommy Lee

La serie racconterà la storia d’amore tra i due celebri personaggi ma soprattutto la vicenda del sex tape che li vede coinvolti Condividi

Dopo le prime foto che mostravano la trasformazione di Lily James e Sebastian Stan in Pamela Anderson e Tommy Lee, è finalmente arrivato il primo teaser trailer della serie TV Pam & Tommy. Uno show che promette di far parlare di sé, considerando come sia incentrato su una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo.

approfondimento Pam & Tommy, le prime foto di Lily James nei panni di Pamela Anderson Grande rilevanza verrà data all’ormai celebre sex tape. Un video privato che venne rubato alla coppia e diffuso online, risultando in seguito al centro di una dura contesa legale. Gli episodi, però, andranno ad analizzare al tempo stesso l’intera relazione, dalla nascita alla conclusione, tra i tanti alti e bassi, spesso vissuti dinanzi alle telecamere.

Pam e Tommy, cosa sappiamo approfondimento Pam & Tommy, la fotostoria di Pamela Anderson e Tommy Lee La serie TV sarà composta da otto episodi, scritti da Rob Siegel e DV DeVincentis. Verrà analizzata la torbida relazione tra i due protagonisti, narrando al tempo stesso gli eventi che portarono alla diffusione del sex tape registrato durante la loro luna di miele. La produzione è affidata a Evan Goldberg e Dylan Sellers, al fianco di Seth Rogen. Quest’ultimo sarà particolarmente coinvolto nello show, dal momento che avrà anche una parte come attore. Un ruolo alquanto rilevante, il suo, interpretando l’uomo responsabile del furto del filmato. La data d’uscita di Pam e Tommy è fissata per il 2 febbraio 2021 negli Stati Uniti. In Italia andrà probabilmente ad arricchire il catalogo Star di Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Ecco il cast della serie: Lily James: Pamela Anderson

Sebastian Stan: Tommy Lee

Seth Rogen: Ran

Nick Offerman: Uncle Mitie

Taylo Schilling: Erica