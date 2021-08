Pam & Tommy, riprese terminate: foto dal set

Sono state diffuse nuove foto dal set di Pam & Tommy, in cui Lily James presta il volto a Pamela Anderson

Riprese concluse per l’atteso “Pam & Tommy”: l’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa Lily James, attrice che presta il volto a Pamela Anderson. La giovane star, infatti, ha pubblicato tramite Instagram stories alcune foto dal set.

La sceneggiatura è stata scritta da Rob Siegel (The Wrestler, The Founder) e DV DeVincentis (American Crime Story e Alta Fedeltà). La direzione dei lavori è stata affidata a Craig Gillespie (Lars, Una ragazza tutta sua, Fright Night - il remake, Tonya). Il regista è inoltre alla direzione del film Crudelia.

Nel cast, oltre a Lily James nel ruolo della bionda Pamela Anderson, anche Sebastian Stan, come Tommy, Seth Rogen, nei panni di Rand, ovvero l’uomo che ha rubato il filmato, Nick Offerman, che presta il volto a Uncle Mitie, l’impresario del porno, Taylor Schilling, nei panni di Erica, la pornostar moglie di Rand. E ancora Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Mozhan Marnò.

La miniserie è composta da 8 puntate e, pur non essendo ancora stata annunciata una data di uscita, il progetto arriverà in Italia su Disney+ Star.

Pam & Tommy è una commedia che racconta la storia del sex tape girato da Pamela Anderson e Tommy Lee (Sebastian Stan) durante la prima notte di nozze e diffuso in maniera totalmente illegale nel 1998. Nello stesso anno i due decisero di divorziare, con non pochi problemi e molte discussioni, riportate su tutti i tabloid del mondo.

Lily James, chi è l’interprete di Pamela Anderson

Lily (Chloe Ninette) Thomson è nata il 5 ottobre del 1989 a Esher, nel Regno Unito.

Nel 2010 ha esordito nella sitcom Just William ed è diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua interpretazione nella serie tv Downton Abbey, dal 2013 al 2014.

La notorietà è infine esplosa grazie al film Cenerentola, in cui ha prestato il suo volto, pulito e semplice, al personaggio Disney senza tempo.

Lily James è inoltre figlia d’arte e si è formata all'Arts Educational School di Tring, per poi continuare a studiare recitazione alla Guildhall School of Music and Drama di Londra, dove si è laureata nel 2010.

Dal 2014 fa coppia fissa con l’attore Matthew Robert Smith, con cui ha anche lavorato sul set del lungometraggio PPZ - Pride + Prejudice + Zombies.