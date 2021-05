Pam & Tommy, le prime foto di Lily James nei panni di Pamela Anderson

L'attrice di Cenerentola e Mamma Mia! si calerà nei panni ultra sexy dell'iconica bagnina di Baywatch. Quando mesi fa è stato fatto il suo nome per il casting, c'è stato chi ha commentato in maniera critica la scelta, dubitando della somiglianza tra le due. Invece le prime immagini dal set fanno ricredere chi ha storto il naso: Lily James mostra una notevole affinità con la sex symbol più famosa degli anni '90

Sono comparse in rete le prime foto di Lily James nei panni succinti e ultra sensuali di Pamela Anderson: l'attrice di Cenerentola e Mamma Mia! è infatti impegnata sul set della mini-serie biografica Pam & Tommy, l'attesissimo show di Hulu che racconterà il turbolento matrimonio tra l'iconica bagnina di Baywatch e Tommy Lee, batterista della band hair metal Mötley Crüe. Alla notizia di alcuni mesi fa relativa al casting di questa serie, molti avevano commentato in maniera critica la scelta di Lily James, storcendo il naso per via di una somiglianza tra le due donne che, secondo i detrattori di questa assegnazione del ruolo all'attrice, non ci sarebbe affatto. E invece oggi chi aveva dubitato del direttore del casting si dovrà ricredere: dalle prime immagini che ritraggono l'attrice sul set dello show, pubblicate sul web in queste ore, la somiglianza con la sex symbol più famosa degli anni Novanta si vede eccome.



La miniserie Pam & Tommy

approfondimento Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee? Pam & Tommy, prodotta da Hulu, è diretta da Craig Gillespie, già regista dell'acclamatissimo Io, Tonya con Margot Robbie e di Crudelia con Emma Stone.

La miniserie biopic racconterà il matrimonio tra Pamela Anderson e Tommy Lee dei Mötley Crüe (interpretato sul set dall'attore Sebastian Stan, recentemente visto anche in The Falcon and the Winter Soldier). Nel cast saranno presenti anche Seth Rogen e Nick Offerman. Pam & Tommy si focalizzerà sul rapporto tra l'attrice e il musicista dopo la diffusione del famosissimo sex tape che fece scandalo.