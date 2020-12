Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee Jones?

“Pam & Tommy”, ecco il titolo provvisorio della miniserie Hulu che racconterà la turbolenta relazione tra le due star

La storia di una delle coppie più iconiche di Hollywood diventerà una serie TV per Hulu. Si tratta di Pamela Anderson e Tommy Lee e, come riportato da “Deadline”, il titolo provvisorio sarebbe “Pam & Tommy”. Si mira dunque a raccontare la nascita della loro storia, gli anni turbolenti e la sua conclusione. Ma cosa rende questa coppia iconica? Per chi non dovesse ricordarlo o forse al tempo non era ancora nato, basti sapere che il loro fu il primo vero scandalo a luci rosse digitale nel mondo dello spettacolo. Se a ciò si aggiungono la fama di lei dovuta a “Baywatch” e la carriera di lui nei Motley Crue, il gioco è fatto.

La squadra che lavorerà dietro la macchina da presa è stata già composta. Alla regia ci sarà Craig Gillespie, autore di "Io, Tonya", mentre Rob Siegel si occuperà della stesura della sceneggiatura. Ha preso parte al progetto anche Seth Rogen, che lavorerà come produttore e non solo. Per quanto riguarda il dietro le quinte, collaborerà con Evan Goldberg e la loro Point Grey. L'attore interpreterà inoltre l'uomo responsabile del furto del sex tape dello scandalo. Lo show conterà otto episodi in tutto e il lavoro sul set avrà inizio nella primavera del 2021. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbero stati individuati anche gli attori destinati a ricoprire i ruoli di Pamela Anderson e Tommy Lee. Si tratterebbe di Lily James e Sebastian Stan. Impossibile non dare il giusto peso allo scandalo suscitato dal video rivelato al mondo. La miniserie però si concentrerà principalmente sulla relazione tra i due, dagli inizi alla turbolenta fine.

I due protagonisti reali non saranno coinvolti in alcun modo nel progetto. Stando alle voci circolanti tra gli addetti ai lavori, però, sarebbero a conoscenza della miniserie, ora a un passo dalla messa in produzione ufficiale. La storia tra Pamela Anderson e Tommy Lee Una relazione a dir poco fuori dagli schemi, quella tra Pamela Anderson e Tommy Lee. I due si sono sposati nel 1995, pur non avendo alle spalle alcun tipo di relazione. Quella tra loro era a malapena una conoscenza, essendosi incontrati per la prima volta 96 ore prima di ritrovarsi all'altare.