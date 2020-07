3/10 ©Getty

Il suo trasferimento a Los Angeles la porta a esordire nella serie televisiva “Quell’uragano di papà”. In seguito viene scelta per “Baywatch”, interpretando C. J. Parker dal 1992 al 1997. Ricopre lo stesso ruolo nel film del 2003 “Baywatch – Matrimonio alle Hawaii”.

Baywatch compie 30 anni: le foto dei bagnini più famosi della tv. FOTO