Chris Evans e Lily James beccati insieme: è nata una nuova coppia?

Chris Evans ( FOTO ) e Lily James ( FOTO ) coppia dell’estate 2020? Questa la domanda che tutti i fan e gli appassionati si fanno dopo gli scatti pubblicati dal “Daily Mail” che ritraggono l’attrice di “Downton Abbey” e Capitan America insieme a Londra . I due hanno raggiunto insieme in taxi un famoso hotel londinese, il Mark’s Club, ma hanno poi scelto di entrare in porte diverse. Chris Evans ( i migliori film ) ha preferito la principale, mentre Lily James è stata pizzicata mentre entrava dal retro. La stessa attrice è stata ripresa anche al telefono in una lunga chiacchierata prima di rientrare in albergo. Entrambi gli attori sono reduci da due importanti storie d’amore: Chris Evans è stato legato fino al 2018 alla collega Jenny Slate, mentre Lily James ha chiuso la sua relazione lunga sei anni con Matt Smith (tra i protagonisti della serie “The Crown”).

Le foto a Londra e l’indizio social

Entrambi di ritorno da un club privato, il Mark’s Club, come riportato dal Daily Mail, sono stati immortalati verso l’una di notte all’esterno dell’hotel. Chris Evans, in un elegante completo nero, ha dovuto aspettare un membro del personale per entrare, occasione che ha permesso ai paparazzi di scattare più foto e confermare l’indiscrezione. Nel frattempo Lily James si è intrattenuta prima nel taxi e poi nei pressi dell’hotel impegnata in una lunga telefonata. Solo successivamente è riuscita ad entrare, con Chris Evans impegnato a parlare con i dipendenti della struttura all’interno della hall. La notizia di una possibile storia d’amore tra i due attori arriva dopo le indiscrezioni che volevano Lily James di nuovo accanto a Matt Smith. Durante il lockdown, i due erano tornati a sentirsi dopo la separazione avvenuta a dicembre. Intanto i tabloid inglesi proseguono a raccogliere indizi per confermare la possibile storia d’amore. Oltre alle foto, c’è infatti un piccolo particolare che in tanti hanno sottolineato e che riguarda l’attività social dei due. Chris Evans ha aperto il suo account Instagram solo a maggio e segue Lily James, a sua volta anche l’attrice segue il collega. Non si sa come si conoscano i due ed entrambi non hanno ovviamente rilasciato dichiarazioni sull’argomento.

L’ipotesi di un film insieme e i nuovi progetti di Chris Evans e Lily James

Tra le ipotesi nate dopo gli scatti pubblicati dal Daily Mail, anche la possibilità che i due siano a Londra per motivi lavorativi. Tantissimi fan hanno fatto riferimento a semplici trattative per un nuovo film da girare proprio nel Regno Unito. Infatti Chris Evans sembra essere stato scelto per il film “Little Shop of Horrors” (La piccola bottega degli orrori), adattamento del musical di Alan Menken e Howard Ashman. Allo stesso tempo anche Lily James potrebbe essere stata contattata dalla produzione. Ipotesi che però non allontanano la possibilità che sia nata una nuova storia d’amore che già ora è sulla bocca di tutti. Chris Evans ha da poco detto addio al ruolo di Capitan America per dedicarsi ad altri progetti, mentre Lily James è reduce dal successo di “Yesterday”, pellicola diretta da Danny Boyle.