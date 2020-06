Mamma mia!, la trilogia: in arrivo il terzo film

“Mamma mia!” ha ottenuto un grande successo internazionale nel 2008. Sono trascorsi 10 anni dal primo al secondo capitolo e ora i fan possono dare inizio all’attesa per il terzo film della saga, che concluderà la trilogia. Negli ultimi due anni si è parlato in varie occasioni di un possibile ultimo capitolo.

Le ultime informazioni, confortanti per i fan, sono state fornite da Judy Craymer, co-creatrice e produttrice di entrambi i film. Intervistata dal “Daily Mail”, ha spiegato: “Credo un giorno ci sarà un altro film. Alla fine dovrebbe diventare una trilogia. So che la Universal vorrebbe che lo facessi”. C’è dunque la benedizione della major, il che indica come il terzo progetto, seppur non in cantiere ancora, sia all’orizzonte. Non si dovrebbe dunque attendere altri dieci anni per concludere la storia. Resta però da capire in che modo si possa riprendere il discorso, andando avanti, ricollegandosi a quanto già narrato e magari riportando sul set Meryl Streep. La sua assenza si è fatta decisamente notare nel secondo film, seppur in parte sopperita da Lily James e Cher. Dopo quanto accaduto però l’unico modo per farlo sarebbe tornare indietro nel tempo.