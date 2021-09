Tommy Lee dice che "Pam & Tommy" è una serie "davvero bella"

Il batterista dei Mötley Crüe ha commentato la serie di Hulu, definendo la trama "una bella storia" che "le persone devono conoscere". Il musicista si basa sulle parole di Sebastian Stan, l'attore che lo interpreta nello show. "Da quello che mi ha detto, è una storia davvero bella”, afferma, aggiungendo che non racconterà del celebre sextape sul piano sessuale ma semmai su un ben più interessante piano della privacy violata. "Riguarda davvero la privacy e di come le cose erano folli allora"

Condividi:

Tommy Lee ha definito "molto bella" la storia narrata nella serie televisiva "Pam & Tommy". Il che non dovrebbe farci stupire, dato che si tratta della serie di Hulu incentrata proprio sulla sua relazione con Pamela Anderson.



Tuttavia non è scontato che chi è direttamente coinvolto in un progetto - perché questo ne racconta la sua storia - si dica soddisfatto del risultato, tutt'altro. Uno degli ultimi esempi è quello di Alanis Morissette, che proprio in queste ore ha preso le distanze dal documentario "Jagged" che racconta l'inizio della sua carriera, affermando "sono stata ingannata" e dicendo che il film non narra la storia che lei voleva raccontare, tutt'altro.



Ma torniamo a "Pam & Tommy", che documentario non è, inserendosi nel genere comedy e della fiction ispirata a fatti reali. Le parole del batterista e co-fondatore dei Mötley Crüe sono più che altro parole riportate poiché lui non ha ancora visto nulla del materiale della serie televisiva.

Si tratta di parole di Sebastian Stan, l'attore che lo interpreta nello show con cui si è confrontato.



"Da quello che mi ha detto, è una storia davvero bella”, ha affermato il polistrumentista e cantante greco naturalizzato statunitense a margine di una chiacchierata con la modella Rachel Smith (eletta Miss USA 2007, se qualcuno non dovesse ricordarsela. Anche se è molto difficile non ricordarsi di questa donna meravigliosa).

Chiacchierando con lei pochi giorni fa nel backstage degli MTV Video Music Awards, il 12 settembre 2021, Tommy Lee si è "sbottonato" (metaforicamente. Conviene specificarlo dato che stiamo parlando di uno dei co-protagonisti del sextape più famoso della storia dello showbiz).

La serie "Pam & Tommy" racconterà proprio la storia di quel video intimo e casalingo che ritraeva la coppia durante i rapporti sessuali avvenuti nelle prime ore dopo il fatidico sì, trafugato e reso pubblico in rete. Un fatto che ha coinvolto Tommy Lee e Pamela Anderson in un enorme scandalo. E in un'enorme causa legale, anche.



Lee ha spiegato alla modella Rachel Smith che alcuni potrebbero pensare che lo show racconti una storia incentrata sul sesso ma in realtà la serie "riguarda davvero la privacy e di come le cose erano folli allora".

"Ora ci sono leggi diverse", aggiunge. "È una bella storia e le persone devono conoscerla".

In verità non si tratta di una bella storia quella realmente accaduta, come lo stesso Tommy Lee ci tiene a sottolineare. A essere bella è la storia di fiction che viene narrata in questo attesissimo show.



“La storia è davvero bella. Quello che è successo in realtà non lo è stato, ma Stan mi dice che è piuttosto selvaggio. Mi sento come se fosse passata un'eternità. Ma è una bella storia e le persone devono conoscerla. È fantastica. Sono entusiasta", ha concluso Tommy Lee.



La serie

approfondimento Pam & Tommy, riprese terminate: foto dal set Si intitola "Pam & Tommy" ed è la mini serie di Hulu diretta da Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua; Fright Night; Io, Tonya, e Crudelia) ispirata a quello che forse è il primo video virale della storia. Stiamo parlando del filmato a luci rosse delle prime notti di nozze di Pamela Anderson e Tommy Lee.

La serie è prodotta da Hulu, la piattaforma di streaming di proprietà della Disney, senza il coinvolgimento dei due coniugi. Disney ha confermato ufficialmente che uscirà nel 2022, in Italia su Star (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



A calarsi nei panni iconicamente succinti della modella e attrice Pamela Anderson è Lily James (Downtown Abbey, Cenerentola), mentre a interpretare Tommy Lee c'è Sebastian Stan, che sempre per la Walt Disney di recente è tornato sul set di "The Falcon and The Winter Soldier" per recitare la parte MCU di Bucky Barnes.



Presente nel cast c'è pure Seth Rogen il quale, oltre a essere produttore esecutivo, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter dovrebbe anche interpretare il ruolo di Rand Gauthier, colui che rubò la videocassetta a luci rosse, effettuando il furto materiale in casa di Pamela Anderson e Tommy Lee e dando il via alla successiva distribuzione del video sul web.

Benché il tema centrale della serie sia un sextape, "Pam & Tommy" sarà ben lontana dall'essere qualcosa di pornografico o anche solo vagamente erotico.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, si tratterà di una serie con un taglio comedy in cui ci saranno anche parecchi momenti drammatici. Nonostante le parentesi "drama", però, si parla comunque di un prodotto di genere comedy (ma non nel formato sit-com).