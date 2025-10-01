La giovane artista britannica ha annunciato una pausa dalla musica con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Mi dispiace tanto deludere chiunque abbia acquistato un biglietto per vedermi, mi fa più male di quanto immaginiate”

Lola Young ha annunciato una pausa dalla musica. L’artista britannica ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di 1.800.000 follower: “Me ne andrò per un po’. Mi fa male dire di dover cancellare tutto per il prossimo futuro. Grazie per tutto l’amore e il supporto”.

lola young su Instagram: “Spero davvero possiate darmi una seconda possibilità” Sabato 27 settembre Lola Young è improvvisamente svenuta sul palco durante la sua esibizione al Forest Hills Stadium. Nelle ore successive l’artista britannica ha cancellato la performance prevista per il giorno seguente: "Amo questo lavoro e non prendo mai i miei impegni e il pubblico per scontati, quindi mi dispiace per coloro che saranno delusi da ciò. Spero possiate darmi un’altra possibilità in futuro. Grazie a tutti coloro che ascoltano e si preoccupano. A tutte le persone che amano essere cattive online, per favore datemi un giorno libero”. Approfondimento Lola Young sviene sul palco a New York, ora sta bene

Poco dopo l'artista ha pubblicato un altro messaggio annunciando la decisione di prendersi una pausa dal mondo della musica per concentrarsi su sé stessa: “Me ne andrò per un po’. Mi fa male dire di dover cancellare tutto per il prossimo futuro. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Mi dispiace tanto deludere chiunque abbia acquistato un biglietto per vedermi, mi fa più male di quanto immaginiate. Ovviamente avrete diritto a un rimborso completo”. Infine, la cantante ha concluso: “Spero davvero possiate darmi una seconda possibilità, una volta che avrò avuto il tempo di lavorare su me stessa e tornare più forte. Vi amo tutti". Approfondimento Coachella 2025, l’artista del giorno: Lola Young

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕿𝖍𝖊𝖊 𝕷𝖔𝖑𝖆 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 (@lolayounggg) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie