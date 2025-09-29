Lola Young sviene sul palco a New York, ora sta bene

La cantante ha accusato un malore durante l'esibizione al Forest Hills Stadium dopo "diversi giorni difficili". Poche ore dopo l'annuncio su Instagram per rassicurare i fan: "Sto bene, grazie per il vostro sostegno"
La cantante britannica Lola Young, 24 anni, ha fatto preoccupare i fan durante la sua esibizione al All Things Go Music Festival a Forest Hills Stadium, New York, il 27 settembre. Durante l'esecuzione del brano Conceited, la giovane artista è improvvisamente svenuta sul palco, restando a terra per parecchi secondi e lasciando il pubblico sotto shock. Immediatamente soccorsa dal personale medico, Lola è stata portata dietro le quinte, dove ha ricevuto assistenza. Poche ore dopo, la cantante ha rassicurato i suoi seguaci su Instagram, dichiarando di stare bene e ringraziando tutti per il sostegno ricevuto.
Un malessere che prosegue da giorni
Prima dell'incidente, Lola aveva condiviso con il pubblico di aver attraversato "giorni difficili" e di aver deciso comunque di salire sul palco. Il giorno precedente aveva annullato una performance a Londra “a causa di una questione delicata”.
Il suo manager, Nick Shymansky, aveva sottolineato qualche giorno prima sui social l'importanza di adottare misure protettive per garantire il benessere dell'artista, che ha sempre mostrato grande impegno verso la sua carriera e i suoi fan. “È una persona incredibile e prende sempre sul serio i suoi fan, la sua carriera e le sue esibizioni. Posso solo chiedere scusa per l’inconveniente causato”, ha dichiarato il manager. Lola ha anche parlato apertamente della sua lotta contro il disturbo schizoaffettivo, diagnosticato all'età di 17 anni, e ha incoraggiato la comprensione e il rispetto da parte del pubblico.
Nonostante l'incidente, la cantante britannica ha confermato che il suo stato di salute è in miglioramento e ha ringraziato i fan per il loro sostegno annullando tuttavia, tramite una IG story e in via precauzionale, la sua esibizione programmata per il giorno successivo a Washington, scusandosi con chi sarebbe inevitabilmente rimasto deluso.
La carriera di Lola Young
Lola Young, conosciuta per il successo Messy e per il recente album I'm Only F**king Myself, si è rapidamente affermata sulla scena musicale internazionale grazie ai suoi brani che uniscono pop, R&B e soul contemporaneo. Dopo il successo del singolo – che ha raggiunto il primo posto in classifica in vari Paesi nel mondo oltre al Regno Unito e diventata virale su TikTok – la cantante ha consolidato la sua reputazione con il secondo album This Wasn't Meant for You Anyway, noto per testi personali e sonorità innovative.
L’ultimo progetto discografico invece conferma la sua maturità artistica, esplorando tematiche legate all’autenticità, alla vulnerabilità e alla resilienza. Il tour, che la sta portando tra le principali città statunitensi, rappresenta un momento importante per presentare dal vivo i brani dell’album e connettersi con i fan, nonostante le problematiche di salute che l’artista sta affrontando, consapevole come ha dichiarato scherzosamente dal palco che “quando la vita, a volte, ti lancia limoni non ti resta che farne la limonata”.
©Getty
