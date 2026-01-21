Grammy Awards 2026, alla cerimonia si esibirà Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter è la prima artista annunciata per i Grammy Awards 2026 , che andranno in scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles domenica 1 febbraio. La popstar si era già esibita nel 2025 con un medley di Espresso e Please Please Please e in quell'occasione ha vinto con tre premi: Best Pop Vocal Album con Short n’ Sweet, Best Pop Solo Performance con Espresso e Best Remixed Recording sempre con Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix). In questa edizione 2026 Sabrina Carpenter vanta sei nomination ai Grammy Awards per il singolo Manchild (Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance e Best Music Video) e due per l’album da cui è estratto, Man’s Best Friend (Album of the Year e Best Pop Vocal Album), confermandosi così come una delle popstar più influenti della scena internazionale.

SABRINA CARPENTER SARà LA STAR DEL COACHELLA

Il 2026 di Sabrina Carpenter si preannuncia carico di emozioni e novità, grazie anche al suo viaggio live che raggiungerà nuovi traguardi nei prossimi mesi, quando sarà la star principale del festival Coachella ad aprile, per poi essere headliner al Lollapalooza Sud America e all’Estereo Picnic 2026. Man’s Best Friend ha accumulato record su record fin dal giorno di uscita, diventando il maggior successo dell’artista fino ad ora. Scritto da Sabrina Carpenter e dai fedeli collaboratori Jack Antonoff, Amy Allen e John Ryan e co-prodotto da Sabrina, Jack e John, è un album in cui la penna arguta della cantautrice è alla sua massima espressione, dove melodie pop accattivanti si mescolano con racconti intelligenti e audaci che fanno sembrare ogni traccia la rivelazione di un nuovo segreto. L'album contiene dodici tracce, fra cui il primo singolo estratto Manchild che ha inaugurato un nuovo capitolo della carriera della popstar: il brano ha debuttato in prima posizione nella Billboard Top100 (prima volta nella carriera della cantante) e ha fatto il proprio ingresso nella classifica Spotify Global al primo posto, con un totale di oltre 8 milioni di stream, rendendolo il miglior debutto di un’artista femminile del 2025 fino a quel momento. Il trionfo di Manchild, inserito nella classifica di Billboard 50 best songs of 2025 e in quella LA Times 25 best song of 2025, va a impreziosire un anno già costellato di successi.