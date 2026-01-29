Spettacolo

Gli scatti più belli dei vincitori dell'edizione numero sessantasette dei Grammy Awards che si sono svolti a Los Angeles nella notte del 2 febbraio. Dalla storica vittoria di Beyoncé per l'album 'Cowboy Carter' all'emozionante tributo a Quincy Jones, ai discorsi sul palco degli artisti che hanno inviato al pubblico messaggi politici e sociali. Ecco una carrellata di foto e momenti da ricordare A cura di Vittoria Romagnuolo