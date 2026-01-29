Grande attesa per i nomi dei vincitori della 68esima edizione dei Grammy Awards. Domenica 1° febbraio Trevor Noah sarà alla guida della cerimonia di premiazione. Chi avrà la meglio? Tra i favoriti Kendrick Lamar, Lady Gaga, Doechii, Zara Larsson e Sombr
Domenica 1° febbraio Trevor Noah condurrà la 68esima edizione dei Grammy Awards. Grande attesa per i vincitori. Kendrick Lamar si presenterà ai nastri di partenza come l’artista con il maggior numero di nomination grazie alle sue nove candidature. Lady Gaga a quota sette. Occhi puntati anche su Sabrina Carpenter e Doechii.
grammy awards 2026, i pronostici
Poche ore alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2026. Chi trionferà? Chi conquisterà il maggior numero di statuette? Ecco i nomi di alcuni artisti che potrebbero salire sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles.
- Kendrick Lamar. Il rapper, nominato per ben nove statuette, è reduce da un periodo di successo straordinario: dall’esibizione all’Halfime Show del Super Bowl 2025 al Grand National Tour con SZA.
- Bad Bunny. Restando in tema Halfime Show del Super Bowl, Bad Bunny sarà il protagonista dell’edizione 2026. Nel gennaio dello scorso anno l’artista ha pubblicato l’acclamato album Debí Tirar Más Fotos, vincitore delle statuette Album of the Year e Best Urban Music Album ai Latin Grammy Awards.
- Lady Gaga. Nel 2025 l’artista statunitense ha pubblicato l’album Mayhem, arrivato a circa cinque anni di distanza da Chromatica. Forte di quattordici statuette vinte nel corso della carriera, la voce di Abracadabra potrebbe rivelarsi tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026.
- Doechii. L’artista è tra le nuove voci del rap. Nel 2025 la cantante ha trionfato per il Best Rap Album grazie ad Alligator Bites Never Heal. Nuove vittorie in arrivo?
Approfondimento
Justin Bieber torna sul palco dei Grammy: prima esibizione pubblica
- Zara Larsson. Speranze anche per la stella svedese del pop. La cantante, attualmente in classifica con tre brani nella Hot 100 statunitense, concorrerà con Midnight Sun nella categoria Best Dance Pop Recording. Prima vittoria in arrivo per la voce di Lush Life?
- Sabrina Carpenter. Dopo aver vinto le statuette nelle categorie Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album nel 2025, l’artista statunitense concorrerà per sei riconoscimenti.
- Sombr. Il giovane cantante, classe 2005, potrebbe avere la meglio come Best New Artist. La voce di 12 to 12 è reduce dal successo dell’album I Barely Know Her contenente anche la hit Back to Friends.
- Justin Bieber. Grande ritorno per l’artista canadese, annunciato anche come performer della serata. Nel corso della carriera la voce di Love Yourself ha ricevuto ventisette nomination trionfando due volte come Best Country Duo/Group Performance e Best Dance/Electronic Recording.
- Tyler, the Creator. Dopo aver vinto per il Best Rap Album con Igor nel 2020 e con Call Me If You Get Lost nel 2022, l’artista potrebbe ripetersi con Chromakopia. In totale il rapper concorrerà per sei statuette.
Approfondimento
Grammy Awards 2026, Harry Styles e Doechii presentatori
John Salangsang/ Shutterstock via Ipa/Fotogramma - Getty Images
Grammy Awards 2025, le foto più belle dei vincitori e della cerimonia
Gli scatti più belli dei vincitori dell'edizione numero sessantasette dei Grammy Awards che si sono svolti a Los Angeles nella notte del 2 febbraio. Dalla storica vittoria di Beyoncé per l'album 'Cowboy Carter' all'emozionante tributo a Quincy Jones, ai discorsi sul palco degli artisti che hanno inviato al pubblico messaggi politici e sociali. Ecco una carrellata di foto e momenti da ricordare A cura di Vittoria Romagnuolo