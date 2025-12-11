BRIT Awards 2026, Jack Whitehall tornerà alla conduzione

L’attore e presentatore ha già guidato lo show in altre cinque occasioni: dal 2018 al 2021 e lo scorso anno. Jack Whitehall ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare”

Jack Whitehall sarà alla guida dell’edizione 2026 dei BRIT Awards , in programma sabato 28 febbraio a Manchester . Il conduttore ha dichiarato: “La città in cui ho iniziato la mia carriera da attore, sembra davvero una chiusura del cerchio condurre questa notte storica”.

Jack Whitehall ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare per questi speciale BRIT Awards a Manchester, un posto molto importante per me. La città in cui ho iniziato la mia carriera da attore, sembra davvero una chiusura del cerchio condurre questa notte storica alla Co-op Live, un luogo che si trova a due passi dal comedy club in cui ho fatto il mio primo spettacolo di dieci minuti tanti anni fa. Spero di strappare qualche risata in più rispetto a quella sera. Non vedo l'ora”.

Sabato 28 febbraio Jack Whithall condurrà la 46esima edizione dei BRIT Awards , i prestigiosi premi britannici assegnati annualmente. La cerimonia si terrà sul palco della Co-op Live arena di Manchester. L’attore, comico e presentatore ha già guidato lo show in altre cinque occasioni: dal 2018 al 2021 e lo scorso anno.

Stacey Tang, Chair of the 2026 BRIT Awards Committee, ha dichiarato: “Jack è assolutamente geniale nel suo mestiere, quindi siamo felici di accoglierlo nuovamente ed entusiasti di scoprire il divertimento e le marachelle che porterà di nuovo allo show quest'anno. La sua eredità come presentatore degli Awards parla da sola e mentre i BRITs entrano in una nuova era, in una città a lui familiare, non c'è nessuno più adatto a prendere il timone della più grande serata della musica”.

Matthew Williamson ha curato il design della statuetta dell’edizione 2026: “Seguendo le orme di grandi designer e artisti che mi hanno preceduto, è un onore e un momento importante della mia carriera disegnare il trofeo dei BRIT Awards 2026. I BRIT Awards sono un evento che ho seguito fin da bambino e che ancora oggi mi coinvolge profondamente. Li ho sempre guardati con stupore e meraviglia, quindi anche solo ricevere questa opportunità è per me un momento davvero importante”.