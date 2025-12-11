BRIT Awards 2026, Jack Whitehall tornerà alla conduzione

L’attore e presentatore ha già guidato lo show in altre cinque occasioni: dal 2018 al 2021 e lo scorso anno. Jack Whitehall ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare”
Jack Whitehall sarà alla guida dell’edizione 2026 dei BRIT Awards, in programma sabato 28 febbraio a Manchester. Il conduttore ha dichiarato: “La città in cui ho iniziato la mia carriera da attore, sembra davvero una chiusura del cerchio condurre questa notte storica”.
Jack Whitehall ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare per questi speciale BRIT Awards a Manchester, un posto molto importante per me. La città in cui ho iniziato la mia carriera da attore, sembra davvero una chiusura del cerchio condurre questa notte storica alla Co-op Live, un luogo che si trova a due passi dal comedy club in cui ho fatto il mio primo spettacolo di dieci minuti tanti anni fa. Spero di strappare qualche risata in più rispetto a quella sera. Non vedo l'ora”.
Stacey Tang, Chair of the 2026 BRIT Awards Committee, ha dichiarato: “Jack è assolutamente geniale nel suo mestiere, quindi siamo felici di accoglierlo nuovamente ed entusiasti di scoprire il divertimento e le marachelle che porterà di nuovo allo show quest'anno. La sua eredità come presentatore degli Awards parla da sola e mentre i BRITs entrano in una nuova era, in una città a lui familiare, non c'è nessuno più adatto a prendere il timone della più grande serata della musica”.
Matthew Williamson ha curato il design della statuetta dell’edizione 2026: “Seguendo le orme di grandi designer e artisti che mi hanno preceduto, è un onore e un momento importante della mia carriera disegnare il trofeo dei BRIT Awards 2026. I BRIT Awards sono un evento che ho seguito fin da bambino e che ancora oggi mi coinvolge profondamente. Li ho sempre guardati con stupore e meraviglia, quindi anche solo ricevere questa opportunità è per me un momento davvero importante”.
Ora, attesa per le nomination della nuova edizione. Nel 2025 Charli xcx (FOTO) ha dominato la serata conquistando cinque riconoscimenti: Album of the Year, Song of the Year, Artist of the Year, Best Dance Act e Songwriter of the Year. Ricordiamo poi altri vincitori: Jade ha trionfato come Best Pop Act, Sam Fender ha ricevuto la statuetta nella categoria Alternative/Rock Act e Raye ha avuto la meglio come R&B Act.
Charli xcx ha conquistato ben cinque riconoscimenti ai prestigiosi BRIT Awards 2025. Tra i vincitori della serata anche Jade, Sabrina Carpenter, Sam Fender, Raye e Chappell Roan